Prakash Raj: ప్రకాష్ రాజ్ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం.. ఏమైందంటే..?

Prakash Raj News: ప్రఖ్యాత నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ కుటుంబంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆయన తల్లి సువర్ణలత కన్నుమూశారు. ఆమె వయసు 86 సంవత్సరాలు. వయోభారంతో వచ్చిన అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బెంగళూరులోని తన నివాసంలో ఆదివారం ఉదయం ఆమె తుదిశ్వాస విడిచారు. ఈ వార్త తెలిసిన వెంటనే సినీ రంగం, అభిమానుల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.
ప్రకాష్ రాజు తల్లి గారైన సువర్ణలత అంత్యక్రియలు అదే రోజు బెంగళూరులో నిర్వహించారు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఆమెకు చివరి వీడ్కోలు పలికారు. ప్రకాశ్ రాజ్ జీవితంలో ఆమె ఎంతో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించారు. చిన్ననాటి నుంచే ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ఆమె జీవితం ఎంతో ప్రేరణాత్మకంగా నిలిచింది.
సువర్ణలత హుబ్లీ ప్రాంతంలోని అనాథాశ్రమంలో పెరిగినట్లు సమాచారం. తర్వాత నర్సుగా పనిచేసి కుటుంబాన్ని నిలబెట్టేందుకు కష్టపడ్డారు. తరువాత మంచి అవకాశాల కోసం బెంగళూరుకు వెళ్లారు. కుటుంబాన్ని ఒంటరిగా నడిపిస్తూ ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా ఆమె భర్తకు మద్యం అలవాటు ఉండటం వల్ల కుటుంబ బాధ్యతలన్నీ ఆమె భుజాలపై పడ్డాయి. అయినా ఆమె ధైర్యంగా ముందుకు సాగారు.
సువర్ణలత క్రైస్తవ కుటుంబానికి చెందినవారు కాగా, ప్రకాశ్ రాజ్ తండ్రి మంజునాథ్ రాయ్ హిందూ కుటుంబానికి చెందినవారు. ఈ భిన్నమైన సంస్కృతి ప్రకాశ్ రాజ్ వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆలోచనలను ప్రభావితం చేసింది. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. అందులో ప్రకాశ్ రాజ్ పెద్ద కుమారుడు. ఆయన తమ్ముడు ప్రసాద్ రాజ్ కూడా కొంతకాలం నటుడిగా పనిచేశారు.
సువర్ణలత మరణ వార్త తెలిసిన వెంటనే పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి Pawan Kalyan కూడా తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయంగా విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన పంపిన సందేశం అందరినీ ఆకట్టుకుంది.
ప్రకాశ్ రాజ్ జీవితంలో సువర్ణలత ఎప్పుడూ వెలుగులోకి రాకపోయినా, ఆయనకు బలమైన ఆత్మస్థైర్యంగా నిలిచారు. కష్టాల మధ్య నుంచి ఎదిగిన ఆమె జీవితం ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది. ఆమె జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.