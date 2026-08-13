/Prakash Raj: ఓటరు ఐడీ వివాదం.. ఈసీపై ప్రకాశ్ రాజ్ ఫైర్.. పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు!

Prakash Raj: ఓటర్ ఐడీ వివాదంపై నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ ఎన్నికల సంఘంపై తీవ్రంగా స్పందించారు. తన ఓటర్ స్టేటస్పై ఈసీ ఇచ్చిన వివరణను ప్రశ్నిస్తూ, అధికారులు అబద్ధాలు చెబుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన తాజా పరిణామాలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్, కర్ణాటక ఎన్నికల సంఘం మధ్య ఓటరు జాబితా సవరణ వ్యవహారం వివాదంగా మారింది. తన ఓటును తొలగించారంటూ ప్రకాశ్ రాజ్ ఆరోపించగా, అధికారులు మాత్రం ఆయన ఓటును తొలగించలేదని, చిరునామా మారిన కారణంగా షిఫ్టెడ్ గా గుర్తించామని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ప్రకాశ్ రాజ్ మరోసారి ఎన్నికల సంఘం తీరుపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.
కర్ణాటకలో జరుగుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో భాగంగా తన ఓటరు ఐడీని కొత్త చిరునామాకు మార్చుకోవాలని అధికారులు సూచించడంపై ప్రకాశ్ రాజ్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. తన పేరును బెంగళూరు ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగించిన తర్వాతే అధికారులు తప్పును సరిదిద్దుకునేందుకు ప్రయత్నించారని ఆయన ఆరోపించారు.
తాజాగా సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసిన వీడియోలో ప్రకాశ్ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. తన ఓటరు వివరాల్లో Permanently Shifted అని పేర్కొన్న విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. వెబ్సైట్లో తన ఓటును శాశ్వతంగా మార్చినట్లు చూపించినప్పుడు, దాని అర్థం ఓటు తొలగించినట్టే కదా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. కొత్త ఓటరు ఐడీ కోసం ఫామ్-6 నింపాలని అధికారులు సూచించారని తెలిపారు.ఈ విషయాన్ని తాను బయటకు తీసుకురావడంతో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలకు విషయం చేరిన తర్వాత అధికారులు తనకు ఫోన్ చేసి పొరపాటు జరిగిందని, దాన్ని సరిదిద్దుతామని చెప్పారని ప్రకాశ్ రాజ్ ఆరోపించారు. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం అధికారులు మరోలా వివరణ ఇస్తున్నారని ఆయన విమర్శించారు.
మరోవైపు బెంగళూరు సెంట్రల్ సిటీ కార్పొరేషన్ అధికారులు ప్రకాశ్ రాజ్ ఆరోపణలను ఖండించారు. ఆయన ఓటు తొలగించలేదని, అది యాక్టివ్గానే ఉందని స్పష్టం చేశారు. బూత్ లెవెల్ అధికారి నిర్వహించిన విచారణలో ప్రకాశ్ రాజ్ గత నాలుగేళ్లుగా రిజిస్టర్డ్ చిరునామాలో నివసించడం లేదని స్థానికులు, ఫ్లాట్ యజమాని వెల్లడించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆ విచారణ అనంతరమే ఓటరు స్థితిని ‘షిఫ్టెడ్’గా మార్చినట్లు వివరించారు.
అయితే అధికారుల వివరణపై ప్రకాశ్ రాజ్ మరింత ఘాటుగా స్పందించారు. ఎన్నికల సంఘం ఉద్దేశపూర్వకంగానే మాట మార్చుతోందని, పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు అంటూ మండిపడ్డారు. వివాదం బయటకు రావడంతోనే హడావుడిగా బీఎల్ఓలను పంపిస్తున్నారని విమర్శించారు.ఈ పోరాటం తనలాంటి సెలబ్రిటీ కోసం మాత్రమే కాదని, సామాన్య పౌరుడి హక్కులు, ఆత్మగౌరవం కోసం అని ప్రకాశ్ రాజ్ పేర్కొన్నారు. ఈ వ్యవహారంపై మరిన్ని వివరాలు వెల్లడిస్తానని చెబుతూ గేమ్ ఆన్ అంటూ తనదైన శైలిలో స్పందించారు.