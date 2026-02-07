English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pranitha Subhash: పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబుతో సినిమాలు..అయినా ఛాన్సులు నిల్..ఎవరా బ్యూటీ!

Pranitha Subhash: పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబుతో సినిమాలు..అయినా ఛాన్సులు నిల్..ఎవరా బ్యూటీ!

Pranitha Subhash Photos: సినిమా ప్రపంచంలో గ్లామర్ ఉన్నంత కాలమే గుర్తింపు ఉంటుందని మరోసారి నిరూపితమైంది. పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వంటి బడా స్టార్లతో సినిమాలు చేసినా, ఆశించిన స్థాయిలో కెరీర్ పుంజుకోక ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీకి దూరమైన నటి ప్రణీత సుభాష్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. 
1 /7

సినిమా ప్రపంచంలో గ్లామర్ ఉన్నంత కాలమే గుర్తింపు ఉంటుందని మరోసారి నిరూపితమైంది. పవన్ కల్యాణ్, మహేష్ బాబు వంటి బడా స్టార్లతో సినిమాలు చేసినా, ఆశించిన స్థాయిలో కెరీర్ పుంజుకోక ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీకి దూరమైన నటి ప్రణీత సుభాష్ గురించి ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

2 /7

తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'బాపు బొమ్మ'గా సుపరిచితురాలైన ప్రణీత సుభాష్, ఒకప్పుడు టాలీవుడ్‌లో మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ హీరోయిన్‌గా కనిపించింది. కానీ కాలక్రమేణా ఆమెకు అవకాశాలు తగ్గిపోయాయి.

3 /7

ప్రణీత కెరీర్‌లో అతిపెద్ద హట్ పవన్ కల్యాణ్ సరసన నటించిన 'అత్తారింటికి దారేది'. ఈ సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్‌గా నటించినా, ఆమె లుక్స్‌కు ఫుల్ మార్కులు పడ్డాయి. ఆ తర్వాత మహేష్ బాబుతో 'బ్రహ్మోత్సవం' వంటి భారీ చిత్రంలోనూ మెరిసింది. ఎన్టీఆర్ సరసన 'రభస'లోనూ నటించింది. ఇలా వరుసగా స్టార్ హీరోల సినిమాల్లో ఛాన్సులు వచ్చినా, సోలో హీరోయిన్‌గా గట్టి ముద్ర వేయలేకపోయింది.  

4 /7

కొత్త హీరోయిన్ల తాకిడి పెరగడం, ఆమె నటించిన కొన్ని సినిమాలు వరుసగా పరాజయం పాలవ్వడంతో ప్రణీతకు ఆఫర్స్ తగ్గుతూ వచ్చాయి. మెయిన్ హీరోయిన్ నుండి సెకండ్ హీరోయిన్ స్థాయికి పడిపోవడంతో కెరీర్ నెమ్మదించింది.

5 /7

సినిమాలు తగ్గుతున్న క్రమంలోనే ప్రణీత వ్యాపారవేత్త నితిన్ రాజును వివాహం చేసుకుంది. పెళ్లి తర్వాత ఆమె పూర్తి స్థాయిలో సినిమాలకు దూరమై కుటుంబానికే పరిమితమైంది. ప్రస్తుతం ఆమెకు ఇద్దరు పిల్లలు. పిల్లల పెంపకంలో బిజీగా ఉంటూనే, అప్పుడప్పుడు కొన్ని కన్నడ ప్రాజెక్టులు తప్ప తెలుగులో మళ్లీ కనిపించలేదు.  

6 /7

వెండితెరపై కనిపించకపోయినా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ప్రణీత ఫుల్ యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ దుస్తుల్లో ఫోటోలు షేర్ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తోంది. తాజాగా ఆమె షేర్ చేసిన గ్లామరస్ ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు ఆమె అందాన్ని పొగుడుతూ 'మళ్ళీ సినిమాల్లోకి రావాలి' అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

7 /7

స్టార్ హీరోల పక్కన నటించినా లక్ కలిసి రాక ఇండస్ట్రీకి దూరమైన హీరోయిన్లలో ప్రణీత ఒకరు. అయితే సోషల్ మీడియా ద్వారా తన ఫాలోయింగ్‌ను మాత్రం చెక్కుచెదరకుండా కాపాడుకుంటోంది.

Pranitha Subhash Pranitha Subhash Career Update Pranitha Subhash Latest Photoshoot Pranitha Subhash in Attarintiki Daredi Why Pranitha Subhash stopped acting

Next Gallery

SSC Exams: పదవ తరగతి విద్యార్థులకు అలర్ట్.. పరీక్షల తేదీల్లో స్వల్ప మార్పులు..!