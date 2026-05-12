Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Prasar Bharati Jobs 2026: హైదరాబాద్‌ ప్రసార్ భారతిలో గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ.4.20 లక్షల జీతంతో ఉద్యోగాలు

Prasar Bharati Jobs 2026: హైదరాబాద్‌ ప్రసార్ భారతిలో గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ.4.20 లక్షల జీతంతో ఉద్యోగాలు

Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 12, 2026, 07:26 AM IST|Updated: May 12, 2026, 07:26 AM IST

Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 2026: భారత ప్రభుత్వ పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్‌కాస్టర్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రసార్ భారతి దూరదర్శన్‌ కేంద్రం.. హైదరాబాద్‌ బ్రాంచ్‌లో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద వీడియో అసిస్టెంట్‌, రిసోర్స్‌ పర్సన్‌, పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ అసిస్టెంట్‌ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. 
 

Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 20261/5

హైదరాబాద్‌ ప్రసార్ భారతి దూరదర్శన్‌ కేంద్రంలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌ కింద వీడియో అసిస్టెంట్‌, రిసోర్స్‌ పర్సన్‌, పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ అసిస్టెంట్‌ ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.   

Prasar Bharati Jobs 20262/5

ఈ పోస్టులకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లయ్ చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్‌, డిగ్రీ, డిప్లొమా (టీవీ ప్రొడక్షన్‌లో డిప్లొమా లేదా మాస్ కమ్యునికేషన్‌ లేదా జర్నలిజం లేదా వీడియో ఎడిటింగ్‌ లేదా వీడియోగ్రఫీ)లో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.   

Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 20263/5

అలాగే నోటిఫికేషన్‌లో సూచించిన విధంగా ఉద్యోగానుభవం కూడా ఉండాలి. అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి 21 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.   

Prasar Bharati Jobs 20264/5

ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు publicrelationsddyadagiri@gmail.com కు ఈమెయిల్‌ చేయవచ్చు. లేదంటే ప్రసార్ భారతి దూరదర్శన్‌ కేంద్రంలో నేరుగా అందివచ్చు లేదా పోస్టు ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు.   

Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 20265/5

అయితే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తులను మే 29, 2026వ తేదీలోపు అందించవల్సి ఉంటుంది. ఇక సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.4,20,000 ఉంటుంది.   

Tags:
Prasar Bharati Jobs 2026
Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 2026
Prasar Bharati Jobs
Prasar Bharati
Prasar Bharati Hyderabad

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
చంచల్‌గూడ జైలు క్రేజీ ఆఫర్‌.. రూ.500 కడితే 24 గంటల ఖైదీ ఎక్స్‌పీరియన్స్

చంచల్‌గూడ జైలు క్రేజీ ఆఫర్‌.. రూ.500 కడితే 24 గంటల ఖైదీ ఎక్స్‌పీరియన్స్

chanchalguda jail one day experience11 min ago
2

మే 15 నుంచి 20వ తేదీ వరకు ప్రధాని మోదీ గ్లోబల్ టూర్.. ఐదు దేశాలతో కీలక చర్చలు

pm Modi13 min ago
3

హనుమాన్ జయంతి రోజున ఈ ఒక్క పనిచేస్తే.. ఏల్నాటి శని దోషాలు పరార్..

Hanuman Jayanti 202633 min ago
4

రేపు, ఎల్లుండి ఐసెట్ పరీక్షలు! హాల్ టికెట్‌తో పాటు ఇవి కూడా ఉండాలి.. !

TG ICET 2026 Exam Guidelines35 min ago
5

పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి అవతార ప్రత్యేకత తెలుసా..! హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం

Hanuman Jayanti 20261 hr ago