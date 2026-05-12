/Prasar Bharati Jobs 2026: హైదరాబాద్‌ ప్రసార్ భారతిలో గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నెలకు రూ.4.20 లక్షల జీతంతో ఉద్యోగాలు

Prasar Bharati Hyderabad Recruitment 2026: భారత ప్రభుత్వ పబ్లిక్ సర్వీస్ బ్రాడ్కాస్టర్ ఆధ్వర్యంలోని ప్రసార్ భారతి దూరదర్శన్ కేంద్రం.. హైదరాబాద్ బ్రాంచ్లో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్ధుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద వీడియో అసిస్టెంట్, రిసోర్స్ పర్సన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది.
ఈ పోస్టులకు అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అప్లయ్ చేసుకునే అభ్యర్థులు సంబంధిత విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్, డిగ్రీ, డిప్లొమా (టీవీ ప్రొడక్షన్లో డిప్లొమా లేదా మాస్ కమ్యునికేషన్ లేదా జర్నలిజం లేదా వీడియో ఎడిటింగ్ లేదా వీడియోగ్రఫీ)లో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.
అలాగే నోటిఫికేషన్లో సూచించిన విధంగా ఉద్యోగానుభవం కూడా ఉండాలి. అభ్యర్ధుల వయోపరిమితి 21 నుంచి 35 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు publicrelationsddyadagiri@gmail.com కు ఈమెయిల్ చేయవచ్చు. లేదంటే ప్రసార్ భారతి దూరదర్శన్ కేంద్రంలో నేరుగా అందివచ్చు లేదా పోస్టు ద్వారా కూడా పంపించవచ్చు.
అయితే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా దరఖాస్తులను మే 29, 2026వ తేదీలోపు అందించవల్సి ఉంటుంది. ఇక సెలెక్ట్ అయిన అభ్యర్థులకు జీతం రూ.4,20,000 ఉంటుంది.