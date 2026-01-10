Prasar Bharati Jobs 2026: రూ. 50 వేల జీతంతో ప్రసార్ భారతిలో ఉద్యోగాలు.. దరఖాస్తు విధానం ఇదే..!

Prasar Bharati Recruitment 2026: ప్రసార్ భారతిలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన ఖాళీగా ఉన్న మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఖాళీల భర్తీకి.. అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 14 మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయనుంది..
ప్రసార్ భారతి మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు 14 ఖాళీలను ఒప్పంద ప్రాతిపదికన భర్తీ చేయడానికి అర్హులైనవారి నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతోంది. భారత ప్రభుత్వ ప్రజా సేవా ప్రసార సంస్థగా ప్రసార్ భారతి దేశవ్యాప్తంగా తన కేంద్రాల్లో వివిధ ఉద్యోగాలకు తరచూ ప్రకటనలు చేస్తూ నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు కల్పిస్తుంది.
ఈసారి మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు ఎంబీఏ లేదా ఎంసీఏ లేదా మార్కెటింగ్లో పీజీ డిప్లొమా పూర్తి చేసినవారు.. నోటిఫికేషన్ ప్రకారం అనుభవం ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వయసు జులై 7, 2026 నాటికి 35 ఏళ్లలోపే ఉండాలి.
ఈ ఉద్యోగాలకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేది జనవరి 22, 2026 వరకు ఉంది. గడువు తర్వాత వచ్చే అప్లికేషన్లను ఆమోదించరు. ఎంపిక ప్రక్రియలో మొదట విద్యార్హతలు మరియు అనుభవం ఆధారంగా అభ్యర్థులను షార్ట్లిస్ట్ చేస్తారు.
తర్వాత రాత పరీక్ష మరియు ఇంటర్వ్యూ జరిపి తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. ఎంపికైనవారు చెన్నై, హైదరాబాద్, ముంబై, కోల్కతా వంటి పెద్ద నగరాల్లో పని చేస్తారు. మెట్రో నగరాల్లో పని చేసే వారికి నెలకు 35 వేల నుంచి 50 వేల రూపాయల వరకు జీతం ఇస్తారు.
మిగిలిన చోట్ల 35 వేల నుంచి 42 వేల రూపాయల వరకు చెల్లిస్తారు. దరఖాస్తు చేయడానికి ప్రసార్ భారతి అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. అక్కడ నోటిఫికేషన్ వివరాలను మెల్లగా చదివి అన్ని నిబంధనలు పాటించి అప్లై చేయడం మంచిది.