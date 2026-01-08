English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Prawns Biryani Recipe: ఘుమఘుమలాడే రొయ్యల బిర్యానీ..ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేయడం ఎలా?!

Prawns Biryani Recipe Home Cooking: రెస్టారెంట్ స్టైల్ రొయ్యల బిర్యానీ (Prawns Biryani) పేరు వింటేనే నోరూరుతుంది. చాలా మంది ఇది చేయడం కష్టమని భావిస్తారు, కానీ సరైన పద్ధతి పాటిస్తే ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ సమయంలో, అత్యంత రుచికరంగా దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
1 /8

2 /8

ముందుగా రొయ్యలను బాగా శుభ్రం చేసిన తర్వాత అందులో కప్పు పెరుగు, సరిపోయేంత కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి అలాగే 15 నిమిషాలు ఉంచాలి.

3 /8

అదే సమయంలో బిర్యానికి సరిపడా బియ్యం తీసుకొని, బాగా  నీటిలో కడిగి దాదాపు అరగంట పాటు నీటిలో నానబెట్టాలి. 

4 /8

ఆ తర్వాత బిర్యాని కోసం మసాలా సిద్ధం చేసుకోవాలి.  తొలుత ఓ గిన్నెలో నూనె వేడి చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. అవి గోధుమ రంగులోకి మారిన వెంటనే టమాటాలు, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. 

5 /8

పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆ మిశ్రమం నుంచి నూనె తెరలు బయటకొచ్చినప్పుడు పొడి మసాలా వేయాలి. యాలుకల, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలా దినుసులను పొడిగా చేసుకొని అందులో వేసి బాగా కలపాలి. 

6 /8

ఆ తర్వాత అందులో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి కాసేపు వేయించాలి. వెంటనే బియ్యం ఉడికించేంత నీటిని పోయాలి. 

7 /8

అలా 5 నిమిషాలు బియ్యం ఉడకగానే మసాలా దట్టించిన రొయ్యలు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి రొయ్యలు ఉడికేంత వరకు సన్నని మంటపై ఉడికించాలి. 

8 /8

చివరిగా దానిపై కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఉల్లిపాయలతో గార్నిష్ చేసుకొని ప్లేట్‌లో వడ్డించుకొని వేడివేడిగా తినేయండి. 

