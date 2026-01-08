Prawns Biryani Recipe: ఘుమఘుమలాడే రొయ్యల బిర్యానీ..ఇంట్లోనే సులభంగా తయారు చేయడం ఎలా?!

Prawns Biryani Recipe Home Cooking: రెస్టారెంట్ స్టైల్ రొయ్యల బిర్యానీ (Prawns Biryani) పేరు వింటేనే నోరూరుతుంది. చాలా మంది ఇది చేయడం కష్టమని భావిస్తారు, కానీ సరైన పద్ధతి పాటిస్తే ఇంట్లోనే చాలా తక్కువ సమయంలో, అత్యంత రుచికరంగా దీనిని తయారు చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా రొయ్యలను బాగా శుభ్రం చేసిన తర్వాత అందులో కప్పు పెరుగు, సరిపోయేంత కారం, ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి అలాగే 15 నిమిషాలు ఉంచాలి.
అదే సమయంలో బిర్యానికి సరిపడా బియ్యం తీసుకొని, బాగా నీటిలో కడిగి దాదాపు అరగంట పాటు నీటిలో నానబెట్టాలి.
ఆ తర్వాత బిర్యాని కోసం మసాలా సిద్ధం చేసుకోవాలి. తొలుత ఓ గిన్నెలో నూనె వేడి చేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. అవి గోధుమ రంగులోకి మారిన వెంటనే టమాటాలు, కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఆ మిశ్రమం నుంచి నూనె తెరలు బయటకొచ్చినప్పుడు పొడి మసాలా వేయాలి. యాలుకల, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలా దినుసులను పొడిగా చేసుకొని అందులో వేసి బాగా కలపాలి.
ఆ తర్వాత అందులో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వేసి కాసేపు వేయించాలి. వెంటనే బియ్యం ఉడికించేంత నీటిని పోయాలి.
అలా 5 నిమిషాలు బియ్యం ఉడకగానే మసాలా దట్టించిన రొయ్యలు వేసి బాగా కలపాలి. ఆ తర్వాత గిన్నెపై మూతపెట్టి రొయ్యలు ఉడికేంత వరకు సన్నని మంటపై ఉడికించాలి.
చివరిగా దానిపై కొత్తిమీర, ఫ్రైడ్ ఉల్లిపాయలతో గార్నిష్ చేసుకొని ప్లేట్లో వడ్డించుకొని వేడివేడిగా తినేయండి.