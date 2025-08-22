English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shadashtak Yoga Effect: షడష్టక యోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ రాశుల వారికి 100 శాతం ఇదే జరగబోతోంది..

Shadashtak Yoga Effect On Zodiac: శని సూర్యుడు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల దూరంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఎంతో ప్రత్యేకమైన షష్ఠక యోగం ఏర్పడుతుంది. యోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు దుష్ప్రభావాలు పొందితే మరికొన్ని రాశుల వారు బోలెడు ప్రయోజనాలు పొందుతారు. 

Shadashtak Yoga Effect On Zodiac Telugu: ప్రతి నెల గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు తప్పకుండా ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రస్తుతం ఈ గ్రహం తన సొంత రాశి అయిన సింహరాశిలో సంచార దశలో ఉంది. ఆగస్టు 17వ తేదీన ఈ సంచారం జరిగింది. ఆగస్టు 23న సూర్యుడు శనితో కలిసి ఎంతో శక్తివంతమైన షడష్టక యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ యోగం జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా ఎంతో చాలా శక్తివంతమైనదిగా భావిస్తారు. అలాంటిది శనివారం ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. 
 
1 /5

శని సూర్య గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 150 డిగ్రీల దూరంలో ఉండడంవల్ల ఈ శక్తివంతమైన షడష్టక రాజయోగం ఏర్పడబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, శని అమావాస్య రోజునే ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడడం ఎంతో ప్రత్యేకమని వారు అంటున్నారు.. ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగం ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతాలు జరుగుతాయని వారు అంటున్నారు. కొన్ని రాశుల వారికి నష్టాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.  

2 /5

ఈ షడష్టక రాజయోగం కారణంగా కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమ లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో చిన్న చిన్న సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వీరు ఈ సమయంలో తప్పకుండా మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. లేకపోతే వీరికి కొన్ని రకాల సమస్యలు తలెత్తే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.   

3 /5

  కర్కాటక రాశి వారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా వ్యాపారాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా మంచిది. అలాగే ఈ రాజయోగం వల్ల వ్యాపారాలను విస్తరించకపోవడమే మేలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. లేకపోతే నష్టాలు సంభవించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే ఈ సమయంలో ప్రతి పనిలో వివాదాలు కూడా తలెత్తవచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.   

4 /5

  మిథున రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగ ప్రభావంతో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ముఖ్యంగా వీరు ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వైవాహిక జీవితంలో కొన్ని చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తాయి. కాబట్టి జీవిత భాగస్వామితో ప్రేమగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి.  ఈ సమయంలో ఆరోగ్యం కూడా క్షమించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

5 /5

మీన రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక విషయాల పట్ల తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు చేసే వారికి తీవ్ర గంధర్గోళం ఏర్పడుతుంది. అలాగే భారీ మొత్తంలో ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ సమయంలో మీన రాశి వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

Shadashtak Yoga Shadashtak Yoga effect Shadashtak Yoga Marriage Shadashtak Yoga Remedies Shadashtak Yoga Calculator

Next Gallery

PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకునేవారికి బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ఈ వెబ్‌సైట్‌లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోండి..