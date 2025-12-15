English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Preity Zinta: ప్రీతి జింటా వల్లే తన భర్త దూరమయ్యారు అని బహిరంగంగా చెప్పేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!

Preity Zinta Controversy: ఇటీవల బాలీవుడ్‌కు చెందిన పాత వ్యక్తిగత వివాదం మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. ప్రముఖ నటి సుచిత్ర కృష్ణమూర్తి.. తన వివాహ జీవితం గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. సాధారణంగా బాలీవుడ్‌లో పెళ్లిళ్లకన్నా విడాకులు..అఫైర్ల గురించే ఎక్కువగా వార్తలు వస్తుంటాయి. ఈ కోవలోనే ఈ కథ కూడా చోటు చేసుకుంది.
సుచిత్ర కృష్ణమూర్తి 1994లో విడుదలైన ‘కభీ హా కభీ నా’ సినిమాతో సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ చిత్రంలో ఆమె షారుఖ్ ఖాన్ సరసన నటించారు. సినిమా..పాటలు ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. ఆ తర్వాత సుచిత్ర కొన్ని సినిమాలు చేసినా.. ఆమె ఎక్కువ కాలం సినిమాల్లో కొనసాగలేదు.

సినిమాల తర్వాత సుచిత్ర ప్రముఖ దర్శకుడు శేఖర్ కపూర్ను.. వివాహం చేసుకున్నారు. మాసూమ్, మిస్టర్ ఇండియా, బ్యాండిట్ క్వీన్ వంటి సినిమాలతో శేఖర్ కపూర్‌కు మంచి పేరు ఉంది. అయితే కొంతకాలానికే వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు మొదలయ్యాయి. చివరకు ఈ వివాహ బంధం విడిపోయింది.

ఈ విడాకులకు కారణంగా బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రీతి జింటా.. పేరు తెరపైకి వచ్చింది. ఒక ఇంటర్వ్యూలో సుచిత్ర మాట్లాడుతూ..తన వివాహ జీవితంలో వచ్చిన సమస్యలకు ప్రీతి జింటానే కారణమని ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపణలు ఒక్కసారి కాదు..పలుమార్లు ఆమె బహిరంగంగా చేసినట్టు సమాచారం.

అయితే ప్రీతి జింటా ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించారు. తనపై వచ్చిన విమర్శలకు ఆమె ఘాటుగా స్పందించారు. సుచిత్ర చేసిన వ్యాఖ్యలు నిజం కాదని, తనకు ఆ విషయాలతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రీతి స్పష్టం చేశారు. ఈ మాటల యుద్ధం అప్పట్లో బాలీవుడ్‌లో పెద్ద చర్చగా మారింది.

ఇటీవల మరోసారి ఈ అంశం వార్తల్లోకి రావడంతో.. అప్పట్లో ఆమె ప్రీతి జింటా గురించి చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి వైరల్ గా మారాయి. సుచిత్ర చివరిసారిగా 2022లో ‘ఆడ్ కపుల్’ సినిమాలో కనిపించారు. ప్రస్తుతం ఆమె సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ..సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా పురాణాలు, ఆధ్యాత్మిక అంశాలకు సంబంధించిన విషయాలను అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు.

Preity Zinta controversy Suchitra Krishnamoorthi allegations Suchitra Krishnamoorthi divorce reason Preity Zinta Bollywood controversy

