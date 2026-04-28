Preity Zinta: రూ.18 కోట్ల వివాదం… అసలు నిజం చెప్పిన ప్రీతి జింటా.. బాలీవుడ్ PR తీరుపై పంచ్!

Preity Zinta:బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి ప్రీతి జింటా ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన రూ.18 కోట్ల లోన్ వివాదంపై స్పందిస్తూ స్పష్టత ఇచ్చింది. ఈ వార్తలు పూర్తిగా అబద్ధమని ఆమె ఖండించింది. అభిమానులతో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫారమ్ X లో నిర్వహించిన ప్రశ్నోత్తర కార్యక్రమంలో ఆమె ఈ విషయంపై మాట్లాడింది.
ప్రీతి జింటా మాట్లాడుతూ సోషల్ మీడియా తనకు అభిమానులతో నేరుగా మాట్లాడే మంచి వేదిక అని చెప్పింది. తాను paid PR లేదా డబ్బులు పెట్టి ప్రచారం చేయించుకోవడం ఇష్టపడనని, సహజంగా వచ్చే స్పందనలే తనకు ముఖ్యమని వెల్లడించింది. "సోషల్ మీడియా వల్ల ప్రజలతో నేరుగా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతున్నాను. ఇది నాకు చాలా ప్లస్" అని ఆమె తెలిపింది.
అయితే సోషల్ మీడియా వల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయని ప్రీతి జింటా అభిప్రాయపడింది. ఇప్పుడు ఎవరికైనా మొబైల్ ఫోన్ ఉంటే వారు పాపరాజీలా మారిపోతున్నారు. అలాగే ఫాలోవర్లు, లైక్స్, వ్యూస్ కొనుగోలు చేయడం కూడా జరుగుతుందని ఆమె పేర్కొంది. ఈ విషయాలు సినిమా రంగంలోనే కాకుండా వ్యాపార రంగంలో కూడా జరుగుతున్నాయని చెప్పింది. అయితే ఇలా చేసేవారిని తాను విమర్శించనని, కానీ తాను మాత్రం అలాంటి మార్గాన్ని ఎంచుకోనని స్పష్టం చేసింది.
రూ.18 కోట్ల లోన్ వివాదంపై మాట్లాడుతూ, మహా కుంభమేళా వెళ్లిన తర్వాత ఈ తప్పుడు వార్తలు ఎలా పుట్టుకొచ్చాయో వివరించింది. ఒక జర్నలిస్ట్ రాసిన కథనాన్ని మరొకరు కాపీ చేయడంతో అది వేగంగా వైరల్ అయిందని తెలిపింది. తాను ఎన్నిసార్లు వివరణ ఇచ్చినా ఇంకా కొందరు అదే విషయాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారని చెప్పింది.
ఈ వివాదం ప్రధానంగా న్యూ ఇండియా కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లో తీసుకున్న లోన్ గురించి. కొందరు రాజకీయ నాయకులు ఈ లోన్ మాఫీ అయిందని, అది రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం జరిగిందని ఆరోపించారు. కానీ ప్రీతి జింటా ఈ ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించింది. తాను గతంలో ఓవర్డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నా, దానిని పూర్తిగా చెల్లించి ఖాతాను మూసివేశానని వెల్లడించింది.
ఇక సినిమాల విషయానికి వస్తే, ప్రీతి జింటా త్వరలో లాహోర్ 1947 సినిమా ద్వారా తిరిగి ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ చిత్రానికి రాజ్కుమార్ సంతోషి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అలాగే ఆమిర్ ఖాన్ నిర్మాణంలో ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇందులో సన్నీ డియోల్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు.