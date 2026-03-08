Heroine: వరుసగా ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్న స్టార్ హీరోయిన్.. ఎవరంటే..!

Star Herione: బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటి సినిమాల వల్ల కాదు, ముంబైలోని తన విలాసవంతమైన అపార్ట్మెంట్ అమ్మకం కారణంగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఇటీవల ఆమె ముంబైలోని బాంద్రా ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక ఫ్లాట్ను సుమారు రూ.18.5 కోట్లకు విక్రయించారు. ఈ లావాదేవీకి సంబంధించిన వివరాలు ప్రాపర్టీ రిజిస్ట్రేషన్ డాక్యుమెంట్ల ద్వారా బయటకు వచ్చాయి.
ప్రముఖ హీరోయిన్ ప్రీతి జింటా మనకి మహేష్ బాబు రాజకుమారుడు..అలానే వెంకటేష్ ప్రేమంటే ఇదేరా సినిమాలతో పరిచయమైంది. బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగిన ఈమె ప్రస్తుతం వరసగా ఆస్తులు అమ్ముకోవడం అందరిని ఆశ్చర్యపరస్తుంది. ఇటీవల ఆమె ముంబైలోని ఆమె అపార్ట్మెంట్ ని ఏకంగా 18.5 కోట్లకు అమ్మింది.
ఈ అపార్ట్మెంట్ ముంబైలోని ప్రముఖ ప్రాంతమైన పాలి హిల్ లో ఉంది. ఇది చాలా ప్రీమియం రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాంతంగా భావించబడుతుంది. ఈ ఫ్లాట్ సుమారు 1,770 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉండి, అదే భవనంలోని 11వ అంతస్తులో ఉంది. ఈ ఫ్లాట్ను ప్రియా నగర్ మరియు రాజీవ్ నగర్ అనే అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయ మూలాల వ్యక్తులు కొనుగోలు చేశారు.
ఈ ప్రాపర్టీ ఒప్పందం మార్చి 2, 2026న అధికారికంగా నమోదు చేయబడింది. ఈ డీల్ కోసం కొనుగోలుదారులు సుమారు రూ.1.11 కోట్లు స్టాంప్ డ్యూటీగా చెల్లించారు. అదనంగా రూ.30,000 రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కూడా చెల్లించినట్లు సమాచారం. ఇది ప్రీతి జింటా గత నాలుగు నెలల్లో చేసిన రెండో ఫ్లాట్ విక్రయం కావడం విశేషం. అంతకుముందు 2025 నవంబర్లో కూడా ఆమె ఇదే భవనంలోని మరో అపార్ట్మెంట్ను సుమారు రూ.14 కోట్లకు పైగా అమ్మారు. ఆ ఫ్లాట్ సుమారు 1,474 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉంది.
ఈ ఫ్లాట్లు ఆమెకు పాత భవనం పునర్వికాసం (Redevelopment) సమయంలో లభించాయి. పాత భవనం స్థానంలో కొత్తగా నిర్మించిన అపార్ట్మెంట్లో ఆమెకు పర్మనెంట్ ఆల్టర్నేట్ అకమడేషన్గా ఈ ఫ్లాట్లు కేటాయించారు. ఈ ఒప్పందం 2023 అక్టోబర్ 23న డెవలపర్ మరియు హౌసింగ్ సొసైటీ మధ్య కుదిరింది.
రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గతంలో అమ్మిన ఫ్లాట్ నుంచి వచ్చిన డబ్బును ప్రీతి జింటా ముంబైలోనే మరో భారీ ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెట్టే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. ఆమె బాంద్రా ప్రాంతంలో దాదాపు రూ.100 కోట్ల విలువైన ప్రాపర్టీ కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నారని కూడా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ఇటీవలి కాలంలో బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు రియల్ ఎస్టేట్ డీల్స్ కారణంగా తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. అక్షయ్ కుమార్.. అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా గత ఏడాది తమ ఆస్తులను కోట్ల రూపాయలకు విక్రయించి వార్తల్లో నిలిచారు. ఇలా చూస్తే ముంబై రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో బాలీవుడ్ ప్రముఖుల పెట్టుబడులు, ఆస్తుల విక్రయాలు ఇప్పటికీ పెద్ద చర్చగా మారుతున్నాయి. ప్రీతి జింటా తాజా ఫ్లాట్ విక్రయం కూడా అదే జాబితాలో చేరింది.