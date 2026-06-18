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Herione: కోట్లు విలువ చేసే ఇల్లులు అమ్మేసి.. 6 లక్షల అపార్ట్మెంట్ అద్దెకి తీసుకున్న మహేష్ బాబు హీరోయిన్!

Written ByVishnupriya
Published: Jun 18, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:03 PM IST

Herione:ప్రముఖ హీరోయిన్ ముంబైలోని అత్యంత ఖరీదైన పాలి హిల్ ప్రాంతంలో నెలకు రూ.6 లక్షల అద్దెతో ఒక లగ్జరీ ఫ్లాట్ తీసుకున్న విషయం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అదే సమయంలో గత కొన్ని నెలల్లో కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను విక్రయించినట్లు కూడా సమాచారం. ఈ భారీ రియల్ ఎస్టేట్ లావాదేవీలు సినీ, వ్యాపార వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తున్నాయి.

Preity Zinta apartment1/5

మహేష్ బాబు హీరోయిన్

బాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ నటిగా గుర్తింపు పొందిన ప్రీతి జింటా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. సినిమాలకే కాకుండా వ్యాపార రంగంలో కూడా చురుకుగా ఉండే ఆమె తాజాగా ముంబైలో ఒక విలాసవంతమైన ఫ్లాట్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. మహేష్ బాబు హీరోగా వచ్చిన రాజకుమారుడు సినిమా ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది ఈ హిందీ నటి. ముంబైలోని బాంద్రా వెస్ట్ ప్రాంతం అత్యంత ఖరీదైన ప్రాంతాల్లో ఒకటిగా పేరుగాంచింది. అక్కడే ఉన్న పాలి హిల్ ప్రాంతంలో ప్రీతి జింటా కొత్త ఫ్లాట్‌లో నివసించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ ప్రాంతంలో చాలా మంది సినీ తారలు, వ్యాపారవేత్తలు నివసిస్తుంటారు. అందుకే ఇది ప్రముఖుల చిరునామాగా గుర్తింపు పొందింది.  

Preity Zinta luxury flat2/5

ప్రీతి జింటా రియల్ ఎస్టేట్

సమాచారం ప్రకారం, ప్రీతి జింటా రెండు సంవత్సరాల లీజ్ ఒప్పందంతో ఈ ఫ్లాట్‌ను తీసుకున్నారు. సుమారు 1,500 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణం ఉన్న ఈ ఇంటికి కార్ పార్కింగ్ సౌకర్యం కూడా ఉంది. మొదటి ఏడాది ఆమె నెలకు రూ.6 లక్షల అద్దె చెల్లించనుండగా, రెండో ఏడాది నుంచి అద్దె రూ.6.5 లక్షలకు పెరగనుందని చెబుతున్నారు. అలాగే భద్రతా డిపాజిట్‌గా కూడా భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించినట్లు సమాచారం.  

Preity Zinta Mumbai home3/5

ప్రీతి జింటా ఆస్తులు

ఇదిలా ఉండగా, గత కొన్ని నెలల్లో ప్రీతి జింటా తనకు చెందిన కొన్ని విలువైన ఆస్తులను విక్రయించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ముంబైలోని పాలి హిల్ ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌ను కోట్ల రూపాయలకు అమ్మినట్లు తెలిసింది. అలాగే మరో ఫ్లాట్‌ను కూడా విక్రయించడం ద్వారా ఆమెకు భారీ ఆదాయం వచ్చినట్లు రియల్ ఎస్టేట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.  

Preity Zinta real estate 4/5

ప్రీతి జింటా లగ్జరీ ఫ్లాట్

దీంతో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రీతి జింటా చేసిన ఆస్తుల కొనుగోలు, అమ్మకాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఒకవైపు పాత ఆస్తులను విక్రయిస్తూ, మరోవైపు కొత్త నివాసాన్ని అద్దెకు తీసుకోవడం ఆమె వ్యూహాత్మక నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు. ముంబైలో ప్రస్తుతం రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్ వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో ప్రముఖులు కూడా తమ పెట్టుబడులను కొత్త విధంగా నిర్వహిస్తున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

Preity Zinta property sale5/5

ప్రీతి జింటా ఇల్లు

సినిమాలకు కొంత దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రీతి జింటా పేరు మాత్రం ఎప్పటికప్పుడు వార్తల్లో కనిపిస్తూనే ఉంది. నటిగా, వ్యాపారవేత్తగా, ఐపీఎల్ జట్టు యజమానిగా ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఇప్పుడు ఆమె కొత్త లగ్జరీ ఫ్లాట్, భారీ అద్దె, అలాగే కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల లావాదేవీలు అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఆమె తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని చర్చలకు దారితీసే అవకాశముంది.

TAGS:
Preity Zinta
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Preity Zinta real estate
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