Police Complaint Movie: 52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులతో 'పోలీస్ కంప్లైంట్'.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నవీన్ చంద్ర గట్టిగానే ప్లాన్ చేశారే..!

Police Complaint Movie: వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్, నవీన్ చంద్ర జంటగా.. సంజీవ్ మేగోటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం పోలీస్ కంప్లైంట్. హర్రర్ థ్రిల్లర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమాను బాలకృష్ణ మహారాణా  నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ సినిమా.. త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 
తాజాగా "ప్రేమ ఓ ప్రేమ" అంటూ సాగే సాంగ్‌ను  సీనియ‌ర్ జ‌ర్న‌లిస్టు ప్ర‌భు విడుదల చేశారు. ఈ సాంగ్‌ను అన్విక ఆడియోస్‌ ద్వారా విడుదలైంది.   

ఈ పాటకు సుధాకర్ మారియో మ్యూజిక్ అందించారు. ఈ సాగ్ యూత్‌కు బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని.. సూపర్ హిట్ లవ్ సాంగ్స్‌లో చోటు దక్కించుకుంటుందని డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి అన్నారు.   

రాగిణి ద్వివేది, కృష్ణ సాయి, ఆదిత్య ఓం, రవిశంకర్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సప్తగిరి, రవిశంకర్, పృథ్వి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సప్తగిరి తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. దాదాపు 52 మంది సీనియర్ ఆర్టిస్టులు నటిస్తుండడం విశేషం.  

ఎస్.ఎన్.హరీష్ సినిమాటోగ్రఫర్‌గా వర్క్ చేస్తుండగా.. డ్రాగన్ ప్రకాష్–రవితేజ ఫైట్స్ కంపోజ్ చేశారు. ఆర్ట్ డైరెక్టర్‌గా కె.వి.రమణ పనిచేస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు అనుగోజు రేణుకా బాబు నిర్వర్తించారు.  

కొరియోగ్రఫర్స్‌గా పైడి రాజు, సన్ రేస్, మెహర్ బాబా పని చేస్తుండగా.. బీజేఎం కూడా డైరెక్టర్ సంజీవ్ మేగోటి ఇస్తున్నారు. ఇటీవల సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తవ్వగా.. త్వరలోనే మేకర్స్ విడుదల తేదీని ప్రకటించనున్నారు.    

