  • Prema Second Marriage: రెండో పెళ్లికి సిద్ధమైన నటి ప్రేమ..49 ఏళ్ల వయసులో మరోసారి వివాహం!

Actress Prema Second Marriage: కన్నడ, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన నటి ప్రేమ, రెండో వివాహం చేసుకోబోతున్నారా? అనే చర్చ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జోరందుకుంది. సీనియర్ నటి తార చేసిన ఒక చిన్న వ్యాఖ్య ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది. ప్రస్తుతం 49 ఏళ్ల వయసులో ఒంటరిగా ఉంటున్న ప్రేమ, మళ్లీ వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే వార్తలకు గల కారణాలను తెలుసుకుందాం.
కన్నడ, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమల్లో ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలిగిన నటి ప్రేమ, రెండో వివాహం చేసుకోబోతున్నారా? అనే చర్చ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జోరందుకుంది. సీనియర్ నటి తార చేసిన ఒక చిన్న వ్యాఖ్య ఈ పుకార్లకు ఆజ్యం పోసింది. ప్రస్తుతం 49 ఏళ్ల వయసులో ఒంటరిగా ఉంటున్న ప్రేమ, మళ్లీ వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారనే వార్తలకు గల కారణాలను తెలుసుకుందాం.

నటి ప్రేమ, తార కలిసి ఒక ప్రముఖ నగల దుకాణం ప్రకటనలో పాల్గొన్నారు. ఆ సమయంలో నగలను చూపిస్తూ తార.. "ఇవి నీ పెళ్లికి చాలా బాగుంటాయి.. త్వరగా ఒక తేదీని ఖరారు చేయి" అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు, ప్రేమ త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

తన కెరీర్ శిఖరాగ్రంలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమ 'అప్పచు' అనే వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే మనస్పర్థల కారణంగా 2016లో వీరు విడాకులు తీసుకున్నారు. అప్పటి నుండి ఆమె ఒంటరిగానే ఉంటున్నారు.

రెండో పెళ్లి గురించి గతంలో ప్రేమ స్పందిస్తూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. "తొందరపడి పెళ్లి నిర్ణయం తీసుకోవడం తప్పని నాకు అర్థమైంది. వివాహం అనేది ఒక పెద్ద బాధ్యత. పెళ్లి తర్వాత నాకు స్వేచ్ఛ లేదని అనిపించింది.

అమ్మాయిలు ఎవరూ తొందరపడి పెళ్లి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, బాగా ఆలోచించి అడుగు వేయండి" అని ఆమె సూచించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకుంటే నేరుగా తన తల్లిదండ్రులతో చర్చించి చెబుతానని ఆమె అప్పట్లో స్పష్టం చేశారు.

కేవలం 18 ఏళ్ల వయసులోనే ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన ప్రేమ, శివరాజ్ కుమార్‌తో కలిసి నటించిన 'ఓం' చిత్రంతో స్టేట్ అవార్డును గెలుచుకున్నారు. తెలుగులో వెంకటేష్ సరసన 'ధర్మచక్రం', మోహన్ బాబుతో 'రాయలసీమ రామన్న చౌదరి' వంటి హిట్ సినిమాల్లో నటించి స్టార్ ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు.

తార చేసిన వ్యాఖ్యలు కేవలం ప్రకటనలో భాగమా లేక నిజంగానే ప్రేమ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా అనే విషయంపై క్లారిటీ రావాలంటే స్వయంగా ప్రేమ స్పందించాల్సి ఉంది.

