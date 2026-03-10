English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Prema Second Marriage: రెండో వివాహానికి రెడీ అవుతున్న వెంకీ భామ..! అసలు మ్యాటర్ ఇదే..!

Prema Second Marriage: ఒకప్పటి నటి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్రేమ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలుగు వెంకటేష్ హీరోగా సురేష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్  బ్యానర్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధర్మచక్రం’ సినిమాతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ప్రస్తుతం ఈమె రెండో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నట్టు వార్తలు గుప్పుమంటున్నాయి. 
Prema Second Marriage Rumours: ధర్మచక్రం సినిమా కంటే ముందు ప్రేమ కన్నడ మూవీ ‘సవ్యసాచి’ సినిమాతో పరిచయమైంది. ఈమె హీరోయిన్ గా పరిచయమైనపుడు ఈమె వయసు 18 సంవత్సరాలు.  అంతేకాదు రెండో మూవీ ‘ఓం’ మూవీలో తన నటనతో మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో యాక్టింగ్ కు  కన్నడ స్టేట్ బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అవార్డు అందుకోవడం విశేషం. 

రీసెంట్ గా నటి ప్రేమ ఓ  ఆభరణాల దుకాణం ఓపెనింగ్ సందర్భంగా ఈమె ఓ వ్యక్తితో కనిపించడంతో ఈమె రెండో పెళ్లికి  సంబంధించిన వార్త గుప్పుమంటోంది. ఇక  ప్రేమ హీరోయిన్ గా పీక్స్ లో ఉండగానే జీవన్ అప్పాచును  పెళ్లి చేసుకుంది. 2016లో ఇద్దరి మధ్య విభేదాలు రావడంతో  అతనితో తెగతెంపులు చేసుకుంది.

విడాకులు తీసుకున్న  దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత మరోసారి వివాహా బంధంలో అడుగుపెట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది.  ప్రస్తుతం ప్రేమకు 49 యేళ్లు. అయితే ఇదే విషయాన్ని కొంత మంది విలేఖరులు ప్రేమను రెండో పెళ్లి గురించి ప్రస్తావించగా.. వ్యక్తిగత జీవితం వేరు.. వృత్తిగత జీవితం వేరు. ప్రస్తుతానికి నాకు రెండో పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశ్యం లేదని తెగేసి చెప్పింది. 

ఒకవేళ రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే.. నా తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి తగిన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటానని చెప్పింది. అంతేకాదు ఈమె రెండో పెళ్లికి రెడీ అయినట్టు నర్మగర్భంగా చెప్పకనే చెప్పేసింది. ప్రతి ఒక్కరికీ వేరే జీవితం ఉంటుంది. ఈ  ప్రపంచం చాలా విశాలమైనదని పేర్కొంది. 

అలాగే.. పెళ్లి గురించి నా నిర్ణయం సరైనది కాదు.. నేను తొందరపడి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. పెళ్లి అనేది ఒక పెద్ద నిబద్ధత.. బాధ్యత. ఇక్కడ అది ఒకరి తప్పు కాదు. పరస్పర  అవగాహనతో మెలగాలన్నారు. పెళ్లి తర్వాత నాకు స్వేచ్ఛ లేదని నాకు అనిపించింది. అంతేకాదు పెళ్లి గురించి ఆలోచించమని అందరు అమ్మాయిలకు నేను చెప్పను. కానీ పెళ్లి చేసుకునే విషయంలో ఆకస్మిక నిర్ణయం తీసుకోకండని చెప్పుకొచ్చారు. 

