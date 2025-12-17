English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Huawei Nova 15: డిసెంబర్ 22న హువావే నోవా 15 సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే!

Huawei Nova 15: డిసెంబర్ 22న హువావే నోవా 15 సిరీస్ విడుదల.. ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే!

Huawei Nova 15 Series: చైనాలో హువావే నోవా 15 సిరీస్ త్వరలోనే లాంచ్‌ కాబోతోంది. ఇది మొత్తం వివిధ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్‌ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Huawei Nova 15 Series: చైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బ్రాండ్‌ హువావే మొబైల్స్‌కి మార్కెట్‌లో మంచి ఫ్యాన్‌ బేస్‌ ఉంది. చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా వీటిని కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు. అతి శక్తివంతమైన ఫీచర్స్‌తో ఎప్పుడు మంచి మంచి మొబైల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తూ ఉంటుంది. ఇదిలా ఉంటే హువావే కంపెనీ త్వరలోనే నోవా 15 సిరీస్‌ను కూడా మార్కెట్‌లోకి గ్రాండ్‌గా లాంచ్‌ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఈ హువావే నోవా 15 సిరీస్ చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని కంపెనీ వివిధ మోడల్స్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ సిరీస్‌ను కంపెనీ కేవలం చైనాలో మాత్రమే విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌కి సంబంధించిన టీజర్‌ను కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఇందులో భాగంగా కంపెనీ ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ను వెల్లడించలేకపోయిన.. కొన్ని మాత్రం సోషల్ మీడియాలో లీక్‌ అయ్యాయి..

2 /5

నోవా 15 సిరీస్‌ను కంపెనీ డిసెంబర్ 22న విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, వీటికి సంబంధించిన విక్రయాలను కంపెనీ మాత్రం ఇంకా అధికారకంగా వెల్లడించలేదు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా త్వరలోనే అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చే ఛాన్స్‌లు ఉన్నాయి. ఇక దీని కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. బ్యాక్‌ సెటప్‌లో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.  

3 /5

నోవా 15 సిరీస్‌ కెమెరా మాడ్యూల్‌ చాలా బాగుంటుంది. ఈ సిరీస్‌లో భాగంగా కంపెనీ నోవా 15,  నోవా 15 ప్రోతో పాటు నోవా 15 అల్ట్రా మోడల్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. ఇక నోవా 15 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రో మోడల్ 6.84-అంగుళాల డిస్ల్పేతో లాంచ్‌ కాబోతోంది..  

4 /5

హువావే నోవా 15 సిరీస్ అద్భుతమైన విజువల్స్ కోసం  1.5K LTPO OLED ప్యానెల్‌లను అందిస్తోంది. ఇక ఇందులోని బేస్‌ మోడల్స్‌  కిరిన్ 8020 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. హై ఎండ్‌ మోడల్స్‌  శక్తివంతమైన కిరిన్ 9010S ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

5 /5

ఇక నోవా 15 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కెమెరా ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను కలిగ ఉంటుంది. అదనంగా 8-మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్‌ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా ప్రో వేరియంట్‌లో 50-మెగాపిక్సెల్ డ్యూయల్‌ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సిరీస్‌ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,700mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. 

Huawei Nova 15 Huawei Nova 15 Latest Huawei Nova 15 Series Huawei Nova 15 Price Huawei Nova 15 News

Next Gallery

IPL 2026 Teams Squads: ఏ ఆటగాడు ఏ టీమ్‌లో ఉన్నాడు..? ఐపీఎల్ టీమ్స్ ప్లేయర్స్‌ ఫుల్ లిస్టు ఇదే..!