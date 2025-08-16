English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Paneer Moong Dal Chilla: పన్నీర్ పెసర్ల దోశ.. చూస్తేనే నోరూరిపోతుంది..!

Paneer Dosa 
పెసర్ల దోశ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.. మరో పక్క పన్నీర్ ఆరోగ్యానికి మంచి ప్రోటీన్ అందిస్తుంది. ఇక ఈ రెండు కలిపి దోసె చేసుకుంటే.. టేస్ట్ కూడా అదిరిపోతుంది. మరి ఆరోగ్యంతో పాటు రుచిని అందించే పెసర్ల దోశ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
పెసర్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. ముఖ్యంగా ధైర్యం చేసే వాళ్లకు పెసర్ల దోశ చాలా మంచిది. ఇందులో క్యాలరీలు తక్కువగా ఉంది శరీరానికి కావలసిన విటమిన్స్ అధికంగా ఉంటాయి.   

ఇక పన్నీర్ లో కూడా శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ కావలసినంత లభిస్తుంది. కాబట్టి పెసర్లను పన్నీర్ తో కలపడం వల్ల.. బరువు తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్ళకి గోజుకు కావలసిన ప్రోటీన్ అందుతుంది. 

పెసర్లు: రెండు కప్పులు,  తరిగిన అల్లం ఒక ముక్క,  బాగా తురిమిన పన్నీర్,  అర స్పూన్ మెంతులు

రాత్రి రెండు కప్పుల పెసర్లు నానబెట్టుకోవాలి…ఉదయాన్నే నానబెట్టిన పెసర్లు, కొద్దిగా తురిమిన అల్లం ముక్క, మెంతులు వేసుకొని పెసర్ల పిండి తయారు చేసుకోవాలి. 

ఈ పెసర్ల పిండితో పెనుము మీద దోశ లాగా పోసుకొని.. దానిపైన పన్నీరు తురుమును చల్లుకోవాలి. గండు వైపులా బాగా కాల్చుకొని తింటే.. పన్నీర్ పెసర్ల దోశ రెడీ.

