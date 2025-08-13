Oats Carrot Dosa: కరకరలాడే ఓట్స్ దోస…క్యారెట్ కూడా వేస్తే ఆ మజానే వేరు..

Oats Dosa
ఎంతో రుచికరమైన అలానే ఆరోగ్యకరమైన ఓట్స్ దోస ఒక్కసారి తిన్నారు అంటే.. ఇక మీరు రోజు అదే తినాలి అనుకుంటారు. అంతేకాదు ఈ దోశ బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. మరి ఈ దోశ ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం..
బరువు తగ్గాలి అనుకున్న.. లేకపోతే షుగర్, బిపి, గుండె సంబంధిత జబ్బులు నుంచి దూరంగా ఉండాలి అనుకున్న.. ఓట్స్ తినడం ఎంతో ఉత్తమం.
అయితే ఈ ఓట్స్ తో చేసే దోస ఆరోగ్యానికి మరింత మంచిది. మరి ఓట్స్ క్యారెట్ దోస ఎలా చేసుకోవాలి అంటే..
ఓట్స్ - ఒక కప్పు, ఒక క్యారెట్ తురుము, ఒక గ్లాస్ బుద్ధి పప్పు, కొద్దిగా ఉప్పు.
ముందుగా ఓట్స్ అలానే ఒక గ్లాస్ ఉద్దిపప్పు బాగా కరిగి కనీసం ఒక రాత్రి మొత్తం నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో వేసి అందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు.. తరిగిన క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు ఈ పిండిని దోస పిండి లాగా కలుపుకొని దాంతో దోశలు పోసుకుంటే.. కరకరలాడే ఓట్స్ క్యారెట్ దోస రెడీ.