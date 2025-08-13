English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Oats Carrot Dosa: కరకరలాడే ఓట్స్ దోస…క్యారెట్ కూడా వేస్తే ఆ మజానే వేరు..


Oats Dosa
ఎంతో రుచికరమైన అలానే ఆరోగ్యకరమైన ఓట్స్ దోస ఒక్కసారి తిన్నారు అంటే.. ఇక మీరు రోజు అదే తినాలి అనుకుంటారు. అంతేకాదు ఈ దోశ బరువు తగ్గడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది. మరి ఈ దోశ ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూద్దాం..
 
1 /5

బరువు తగ్గాలి అనుకున్న.. లేకపోతే షుగర్, బిపి,  గుండె సంబంధిత జబ్బులు నుంచి దూరంగా ఉండాలి అనుకున్న.. ఓట్స్ తినడం ఎంతో ఉత్తమం.

2 /5

అయితే ఈ ఓట్స్ తో చేసే దోస ఆరోగ్యానికి మరింత మంచిది. మరి ఓట్స్ క్యారెట్ దోస ఎలా చేసుకోవాలి అంటే..

3 /5

ఓట్స్ - ఒక కప్పు, ఒక క్యారెట్ తురుము, ఒక గ్లాస్ బుద్ధి పప్పు, కొద్దిగా ఉప్పు. 

4 /5

ముందుగా ఓట్స్ అలానే ఒక గ్లాస్ ఉద్దిపప్పు బాగా కరిగి కనీసం ఒక రాత్రి మొత్తం నానబెట్టుకోవాలి. ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమాన్ని మిక్సీలో వేసి అందులోనే కొద్దిగా ఉప్పు.. తరిగిన క్యారెట్ తురుము వేసుకోవాలి. 

5 /5

ఇప్పుడు ఈ పిండిని దోస పిండి లాగా కలుపుకొని దాంతో దోశలు పోసుకుంటే.. కరకరలాడే ఓట్స్ క్యారెట్ దోస రెడీ.

Rava Idli Urad Dal Idli south indian breakfast Healthy idli weight loss low calorie idli best breakfast option Nutritious idli idli comparison Healthy eating

Next Gallery

Krishna Janmashtami 2025: మీ పిల్లల్ని కృష్ణుడిలా రెడీ చేస్తున్నారా..?.. ఈ తప్పులు మాత్రం అస్సలు చేయోద్దు.!.