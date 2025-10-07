English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Narendra Modi@25Years: నేడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి వెరీ స్పెషల్ డే.. ప్రభుత్వాధినేతగా 25వ యేట అడుగుపెట్టిన నమో..


Narendra Modi@25Years: ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఈ రోజు వెరీ వెరీ స్పెషల్. అవును సరిగ్గా 24 యేళ్ల క్రితం గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. అంతేకాదు  ఓ ప్రభుత్వ అధినేతగా వరుసగా 24 యేళ్లు కంప్లీట్ చేసుకొని 25వ అడుగుపెట్టారు. 
Narendra Modi@25Years: రీసెంట్ గా ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. సరిగ్గా 24 క్రితం ఈయన 7 అక్టోబర్ 2001న గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. మోడీ స్వాతంత్య్రం వచ్చాకా పుట్టిన నేత ప్రధాని అయ్యారు.స్వాతంత్రం తర్వాత   మొదటి ప్రైమ్ మినిష్టర్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ తర్వాత వరుసగా మూడోసారి ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన నేతగా నరేంద్ర మోడీ  నిలిచారు.  

2001 లో తొలిసారి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆ తర్వాత 2002, 2007, 2012లో వరుసగా మూడుసార్లు ముఖ్యమంత్రిగా గెలిచి సంచలనం రేపారు. మొత్తంగా నాలుగు సార్లు సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

శాసనసభ్యుడు అయ్యాకే ఈయన  ముఖ్యమంత్రిగా  గుజరాత్ అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. 2001 నుంచి అప్రతిహతంగా ప్రభుత్వాధినేతగా ఉన్న ప్రపంచ లీడర్ బహుశా ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు.  ప్రభుత్వాధినేతగా 25 యేళ్లు పూర్తైయిన సందర్భంగా తన తోటి భారతీయులకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసారు.

అంతేకాదు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ప్రధాన మంత్రి అయిన ఆరో నేతగా నరేంద్ర మోడీ రికార్డు నెలకొల్పారు. ఈయన కంటే ముందు మొరార్జీ దేశాయ్ (బాంబే స్టేట్), చౌదరి చరణ్ సింగ్ (ఉత్తర ప్రదేశ్), విశ్వనాథ్ ప్రతాప్ సింగ్ (ఉత్తర ప్రదేశ్), పీవీ నరసింహారావు (ఆంధ్ర ప్రదేశ్), హెచ్ డీ దేవగౌడ (కర్ణాటక) సీఎం గా బాధ్యతలు చేపట్టి ప్రధాని అయ్యారు. 

ఇన్నేళ్ల ప్రజా జీవితంలో దేశ ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడం కోసం పురోగతిలో తోడ్పడటంలో తనకు సహాయ సహకారాలు అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. 

1975 లో అప్పటి ప్రధాన మంది ఇందిరా గాంధీ విధించి ఎమర్జన్సీ పై గుజరాతి భాషలో ‘బుక్ ఆన్ ఎమర్జన్సీ’ పుస్తకం రాశారు. 2014లో భారత ప్రైమ్ మినిష్టర్ అయ్యారు. ఈయనకు ప్రముఖ సోషల్ మీడియా మాధ్యమం ఎక్స్ లో  108.9 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్స్స్ ఉన్నారు. ప్రపంచంలో ఏ దేశాధినేతకు ఈ రేంజ్ ఫాలోవర్స్ లేరు.

ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో దాదాపు 97.2 మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. ఈ రెండు మాధ్యమాల్లో ఈ రేంజ్ ఫాలోవర్స్ ఉన్న నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రధాని మంత్రిగా 26 మే 20214లో ప్రధాన మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు.నరేంద్ర మోడీ 2014, 2019,2024 వరుసగా మూడు లోక్ సభ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని గెలిపించిన  కాంగ్రెస్ యేతర  ప్రధాని మంత్రిగా  చరిత్ర తిరగరాసారు. అంతేకాదు 25 దేశాల నుంచి అత్యున్నత పురస్కారాలు అందుకున్న ప్రపంచ నేతగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. 

