క్రికెటర్ పృథ్వీ షా ఇప్పుడు ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడు. టాలీవుడ్కు చెందిన హీరోయిన్ ఆకృతి అగర్వాల్ను ప్రేమించి పెళ్లాడనున్నాడు. తాజాగా వీరిద్దరికి నిశ్చితార్థం జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఇది కేవలం టీ20 సీజన్ మాత్రమే కాదు, క్రికెటర్లకు కూడా పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా. సచిన్ టెండూల్కర్ కుమారుడు అర్జున్ టెండూల్కర్ మార్చి 5న వివాహం చేసుకున్నాడు. అలాగే శిఖర్ ధావన్ కూడా కొన్ని రోజుల క్రితం రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. గత సంవత్సరం రింకూ సింగ్ నిశ్చితార్థం చేసుకున్నందున, వారి వివాహం ఐపీఎల్ సీజన్ తర్వాత జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పుడు మరో భారత క్రికెటర్ పృథ్వీ షా కూడా నిశ్చితార్థం చేసుకున్నాడు. తన స్నేహితురాలు అకృతి అగర్వాల్తో ఉన్న చిత్రాలను పోస్ట్ చేస్తూ త్వరలోనే తాను ఓ ఇంటివాడు కాబోతున్నాడని చెప్పాడు. ఈ సందర్భంగా అతనికి పలువురు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
పృథ్వీ షా ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 5 టెస్ట్లు ఆడి 339 పరుగులు చేయగా.. అలాగే 6 వన్డేల్లో 189 పరుగులు రాబట్టాడు. అతను కేవలం ఒకే ఒక T20I ఆడి డకౌట్ అయ్యాడు. ఫస్ట్క్లాస్ క్రికెట్లో దాదాపుగా 65 మ్యాచ్లు ఆడి 5093 పరుగులు చేయగా..లిస్ట్-A గ్రూప్లో ప్రాతినిధ్యం వహించిన 71 క్రికెట్ మ్యాచ్ల్లో 3592 పరుగులు.. అలాగే 124 లిస్ట్-A T20 మ్యాచ్ల్లో 3085 పరుగులు చేశాడు.
2018 నుండి 2024 వరకు ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తరఫున 79 మ్యాచ్లు ఆడిన పృథ్వీ షా 1892 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 14 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 2025 సీజన్లో అమ్ముడుపోని పృథ్వీ షాను ఇప్పుడు 2026 సీజన్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ తన బేస్ ప్రైస్ రూ.75 లక్షలకు కొనుగోలు చేసింది.
పృథ్వీ కెప్టెన్సీలో భారత జట్టు 2018లో అండర్-19 ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత వెంటనే అతనికి భారత జట్టులో చోటు లభించింది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకపోవడంతో ఇప్పుడు అతనికి భారత జట్టులో స్థానం లేదు.
పృథ్వీ షా కాబోయే భార్య ఆకృతి అగర్వాల్ సోషల్ మీడియా సెలబ్రిటీ. కరోనా కాలంలో ఆకృతి మొదట టిక్టాక్ ద్వారా ఇంటర్నెట్లో ఫేమస్ అయింది. ప్రస్తుతం ఆమెకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో 3.4 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. యూట్యూబ్లో ఆమెను 90 వేలకు పైగా ఫాలో అవుతున్నారు. ఆకృతి అగర్వాల్ ప్రస్తుతం ఒక తెలుగు సినిమాలో నటిస్తోంది. ఆ సినిమాలో సన్నీ లియోన్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తోంది.
ముంబైకి చెందిన పృథ్వీ షా..2018లో టీమ్ఇండియాకు అండర్-19 ప్రపంచ కప్లో కెప్టెన్గా నడిపించాడు. ఆ తర్వాత ఐపీఎల్లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్లో అలాగే ముంబై తరఫున దేశవాళీ మ్యాచ్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. పట్టుదలతో టీమ్ఇండియాలో స్థానం దక్కించుకున్నా.. ఫామ్ను కోల్పోయాడు. తాజాగా అతని నిశ్చితార్థం జరిగింది.