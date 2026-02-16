English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
EPFO Update: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు చేతిలోకి వెంటనే!

ప్రైవేటు ఉద్యోగులు పీఎఫ్ డబ్బుల కోసం ఎదురుచూసే రోజులు ఇక కనుమరుగైనట్టే. ఇప్పటివరకు పీఎఫ్ విత్‌డ్రా చేయాలంటే ఆన్‌లైన్ క్లెయిమ్, వెరిఫికేషన్, బ్యాంక్ జమ అంటూ చాలానే సమయం పడేది. కానీ ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురాబోతున్న కొత్త డిజిటల్ మార్పులతో ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగంగా, సులభంగా మారనుంది.
ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పేందుకు సిద్ధమవుతోంది. ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి వ్యవస్థలో పెద్ద మార్పులు తీసుకురావాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఈ మార్పులు Employees' Provident Fund Organisation (ఈపీఎఫ్ఓ) సేవలను మరింత సులభంగా, వేగంగా మార్చనున్నాయి. ప్రస్తుతం పీఎఫ్ డబ్బులు తీసుకోవాలంటే ఆన్‌లైన్‌లో క్లెయిమ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఆ మొత్తం నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఈ ప్రక్రియకు సాధారణంగా 15 నుంచి 20 రోజుల సమయం పడుతోంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న కొత్త డిజిటల్ మార్పులతో ఈ సమయం కేవలం మూడు రోజులకు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

ఈ మార్పులన్నీ ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 అనే కొత్త విధానంలో భాగంగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఇందులో ముఖ్యంగా పూర్తి డిజిటల్ క్లెయిమ్ సెటిల్‌మెంట్, పేపర్‌లెస్ విధానం. ఆటో వెరిఫికేషన్ వంటి సదుపాయాలు ఉంటాయి. దీంతో ఉద్యోగులు కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం ఉండదు.

ఇక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, భవిష్యత్తులో పీఎఫ్ డబ్బులను ఏటీఎం ద్వారా కూడా విత్‌డ్రా చేసుకునే అవకాశం కల్పించాలనే ఆలోచనపై ప్రభుత్వం పని చేస్తోంది. దీనికోసం ఈపీఎఫ్ఓ సభ్యులకు ప్రత్యేకమైన ఏటీఎం కార్డులు ఇవ్వాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. అత్యవసర సమయాల్లో చిన్న మొత్తాలను వెంటనే తీసుకునేందుకు ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది.

అంతేకాదు. యూపీఐ ద్వారా కూడా పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా చేసుకునే సదుపాయం తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బ్యాంకింగ్ సేవల మాదిరిగానే ఈపీఎఫ్ఓ కూడా కస్టమర్ ఫ్రెండ్లీ మోడల్‌లోకి మారనుంది. ఫ్రాడ్‌లను అరికట్టేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారంగా చెకింగ్, ఆటోమేటిక్ వెరిఫికేషన్ వంటి టెక్నాలజీలను కూడా ఉపయోగించనున్నారు. దీంతో తప్పిదాలు తగ్గి, సేవలు మరింత భద్రంగా మారతాయి.

ప్రస్తుతం ఈపీఎఫ్ ఏటీఎం విత్‌డ్రా సదుపాయం అందుబాటులో లేకపోయినా, 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ డిజిటల్ అప్‌గ్రేడేషన్ అమలులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మార్పులు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, చిన్న ఉద్యోగులకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనున్నాయి.

