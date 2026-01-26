English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?

Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?

Priya Prakash Varrier Latest: ఒకే ఒక్కసారి కన్నుకొట్టి రాత్రికి రాత్రే యావత్ భారత దేశాన్ని తనవైపు తిప్పుకున్న బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. 'ఓరు ఆధార్ లవ్' సినిమాలోని ఆ చిన్న వీడియో క్లిప్ ఆమెను సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్‌ను చేసింది. అయితే, ఆ రేంజ్ క్రేజ్ వచ్చినప్పటికీ, వెండితెరపై ఆమె ప్రయాణం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదు.
1 /7

ఒకే ఒక్కసారి కన్నుకొట్టి రాత్రికి రాత్రే యావత్ భారత దేశాన్ని తనవైపు తిప్పుకున్న బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్. 'ఓరు ఆధార్ లవ్' సినిమాలోని ఆ చిన్న వీడియో క్లిప్ ఆమెను సోషల్ మీడియా సెన్సేషన్‌ను చేసింది. అయితే, ఆ రేంజ్ క్రేజ్ వచ్చినప్పటికీ, వెండితెరపై ఆమె ప్రయాణం మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో సాగడం లేదు.

2 /7

సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల కొద్దీ ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ, సినిమాల విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది.

3 /7

మలయాళ చిత్రం 'ఓరు ఆధార్ లవ్' షూటింగ్ సమయంలో విడుదలైన ఆ చిన్న వీడియోతో ప్రియా ప్రకాష్ పేరు దేశవ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది. గూగుల్‌లో అత్యధికంగా సెర్చ్ చేసిన సెలబ్రిటీల జాబితాలో ఆమె అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. కానీ, ఆ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది.

4 /7

తెలుగులో భారీ అంచనాలతో అడుగుపెట్టిన ప్రియాకు ఇక్కడ అదృష్టం కలిసి రాలేదు. నితిన్ సరసన నటించిన 'చెక్' (Check) సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. ఆ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్, సాయి దుర్గ తేజ్ కాంబోలో రూపొందిన 'బ్రో' (Bro) సినిమాలోనూ ఆమె పాత్రకు పెద్దగా గుర్తింపు రాలేదు.

5 /7

సినిమాలు వరుసగా ప్లాప్ అవుతున్నా, సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ప్రియా క్రేజ్ తగ్గలేదు. తన గ్లామరస్ ఫోటోషూట్‌లతో నెటిజన్ల ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయేలా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె టాలీవుడ్‌లో కంటే మలయాళ చిత్రాలపైనే ఎక్కువ దృష్టి సారించింది.

6 /7

ప్రియా కేవలం నటి మాత్రమే కాదు, ఆమెకు సంగీతం అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. అప్పుడప్పుడు పాటలు పాడుతూ ఆ వీడియోలను కూడా అభిమానులతో పంచుకుంటుంది. హీరోయిన్‌గా తన ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి విభిన్నమైన పాత్రల కోసం ఎదురుచూస్తోంది.

7 /7

ఒక్క వీడియోతో వచ్చిన క్రేజ్ సినిమా కెరీర్‌ను నిలబెట్టలేదని ప్రియా వారియర్ విషయంలో అర్థమవుతోంది. మరి ఈ 'కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ' రాబోయే సినిమాలతోనైనా మళ్లీ సక్సెస్ ట్రాక్ ఎక్కుతుందో లేదో చూడాలి.

Priya Prakash Varrier Priya Prakash Varrier Career priya prakash varrier wink Wink Girl Viral Video actress priya varrier eye wink video

Next Gallery

Disaster Movie: 150 కోట్లు పెడితే.. 2 కోట్లు సంపాదించింది.. ఇంత చెత్త రికార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్న సినిమా ఏమిటంటే..?