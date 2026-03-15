Priyamani Cousin Sister: హీరోయిన్ ప్రియమణికి అక్క ఉంది తెలుసా? ఆమె కూడా సినిమాల్లో స్టార్ హీరోయిన్..ఎవరా బ్యూటీ?

సౌత్ ఇండియన్ స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియమణి గురించి తెలుగు వాళ్లకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఎన్నో తెలుగు సినిమాల్లో ఆమె నటనతో అందర్ని ఆకట్టుకుంది. అయితే నటి ప్రియమణికి ఓ అక్క ఉందని విషయం మీకు తెలుసా? ఆమె కూడా ప్రియమణి లాగా టాప్ హీరోయిన్. ఇంతకీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?

హీరోయిన్ ప్రియమణి తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలు. ఒకప్పుడు దక్షిణాది తెలుగు, తమిళ, కన్నడ చిత్రాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందడమే కాకుండా అనేక అవార్డులను దక్కించుకుంది. ఇంతటీ క్రేజ్ ఉన్న ఈ బ్యూటీ కొన్ని బాలీవుడ్ సినిమాల్లోనూ నటించింది. 

2003లో విడుదలైన 'ఎవరే అతగాడు' సినిమాతో ప్రియమణి హీరోయిన్‌గా వెండితెరపై అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత వరుసపెట్టి తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో సినిమాలతో మెప్పించింది. 

హీరోయిన్‌గా అవకాశాలు తగ్గిపోయిన తర్వాత కూడా ప్రియమణి ఏ మాత్రం తిరిగి వెనిక్కి చూడలేదు. కొన్నాళ్లు బుల్లితెరపై రియాలిటీషో లకు జడ్జ్‌గా వ్యవహరించి, ఆ తర్వాత వెబ్‌సిరీస్‌లలో నటించింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్‌లో సహాయక పాత్రల్లో నటిస్తోంది.

అయితే హీరోయిన్ ప్రియమణి కుటుంబం గురించి చాలా మందికి తెలియని ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం ఉంది. ఆమె అక్క కూడా సినిమా రంగంలో హీరోయిన్‌గా రాణిస్తుంది. ఆమె కూడా ప్రియమణిలాగే స్టార్ హీరోయిన్. ఆమె మరెవరో కాదు బాలీవుడ్ నటి విద్యాబాలన్.

ప్రియమణి, విద్యాబాలన్.. వీరిద్దరూ కజిన్ సిస్టర్స్. దగ్గరి సంబంధం లేకపోయినా తమ తాతల తరఫున వారిద్దరూ అక్కచెల్లెళ్ల వరుస అవుతారు.

అయితే ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఈ ఇద్దరు ప్రముఖ హీరోయిన్లు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో తమదైన ముద్ర వేయడం గమనార్హం. ఒకరు దక్షిణాది పరిశ్రమలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా స్థిరపడితే, మరొకరు తన నటన కారణంగా బాలీవుడ్‌లోని స్టార్ నటీమణుల జాబితాలో ఉన్నారు.

Career Guidance After 10th 2026: 10 తర్వాత ఏయే కోర్సులు ఎంచుకోవాలి.. ఏ కోర్సు చేస్తే త్వరగా సెటిల్ అవ్వొచ్చు..!!