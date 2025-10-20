English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Priyanka Mohan: పెళ్లి కాకుండానే కడుపుతో పవన్ కళ్యాణ్ హీరోయిన్..ఫ్యాన్స్‌కు దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన బ్యూటీ!

Priyanka Arul Mohan Pregnancy: హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్ కడుపుతో ఉన్న ఫొటోను సోషల్‌మీడియాలో షేర్ చేసింది. అయితే ఆమెకు పెళ్లి కాకుండానే గర్భవతి ఎలా అయ్యిందంటూ తమిళ ఫ్యాన్స్ అందోళన చెందుతున్నారు. ఇంతకీ వైరల్ అయిన ఫొటోలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ నటించిన OG సినిమా సూపర్ హిట్‌తో టాలీవుడ్‌లో స్టార్ హీరోయిన్ల సరసన చేరింది ప్రియాంక మోహన్. తాజాగా తాను గర్భవతిగా ఉన్న ఫోటోను పోస్ట్ చేయడం ద్వారా సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.   

పెళ్లి ప్రకటన లేకుండానే ఆమె గర్భవతి ఫోటో చూసిన తమిళ అభిమానులు ఒక్క క్షణం షాక్ అయ్యారు. ఆ తర్వాతే ఆ ఫోటో వెనుక ఉన్న నేపథ్యం అర్థమైంది.  

'గ్యాంగ్ లీడర్', 'డాక్టర్', 'డాన్', 'శ్రీకారం' వంటి వరుస హిట్ చిత్రాలతో తెలుగు, తమిళ భాష్లలో అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ప్రియాంక మోహన్, తన మనోహరమైన లుక్స్, సహజమైన నటనతో తక్కువ కాలంలోనే అగ్రనటిగా ఎదిగారు.   

ఆమె ఎప్పుడూ సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. తన అభిమానులను ఉత్సాహపరిచేందుకు తన అందమైన ఫోటోలను క్రమం తప్పకుండా షేర్ చేస్తుంది.  

ఆ విషయంలో ఆమె ఇటీవల తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో గర్భవతిగా ఉన్న కొన్ని ఫోటోలను పోస్ట్ చేసింది. అది చూసిన అభిమానులు షాక్‌తో "ప్రియాంక మోహన్ ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు?".. "ఇది నిజమేనా?" వంటి ప్రశ్నలు తమిళ ఫ్యాన్స్ అడగడం ప్రారంభించారు.     

అభిమానుల్లో ఈ గందరగోళం కొనసాగుతుండగా.. ఆ ఫోటో ఇటీవలే విడులైన 'OG' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అందులో హీరోయిన్ కణ్మణి పాత్ర కోసం ఆ వేషం వేసినట్లు వెల్లడైంది. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. ప్రియాంక మోహన్ అతని జోడీగా నటించారు. ఈ ఫోటోలు ఆమె గర్భవతిగా సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నపుడు ఫొటోలు తీసినవి.. ఆమె తాజాగా షేర్ చేశారు. దీంతో ఇప్పుడు అవి ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.  

Priyanka Mohan Priyanka Arul Mohan Pregnancy Priyanka Mohan pregnant Priyanka Mohan movie Priyanka Mohan new film Priyanka Mohan viral pregnant

