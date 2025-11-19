Priyanka Chopra: బాబోయ్ 'వారణాసి' కోసం ప్రియాంక చోప్రా తీసుకుంటున్న రెమ్యూనరేషన్ అన్ని కోట్లా..?

Priyanka Chopra Remuneration: గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా చాలా ఏళ్ల తర్వాత భారతీయ సినిమాలో కనిపించబోతోంది. హాలీవుడ్ పాప్ సింగర్ నిక్ జోనాస్ని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత.. ప్రియాంక న్యూయార్క్కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. అక్కడే హాలీవుడ్ మూవీస్లో నటిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా.. ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న టాలీవుడ్ మోస్ట్ అవైటెడ్ సినిమా వారణాసితో సినీ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుంది. ఈ సినిమా కోసం ప్రియాంక తీసుకుంటున్న రెమ్యూనరేషన్ వివరాలు లీక్ కాగా.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో దీనిపైనా పెద్ద చర్చ జరుగుతోంది.
ప్రియాంక చోప్రా.. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్లో టాప్ హీరోయిన్గా వరుస సినిమాల్లో నటించింది. ప్రస్తుతం హాలీవుడ్ సినిమాలు చేస్తూ గ్లోబల్ హీరోయిన్గా రాణిస్తోంది. అయితే చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇండియన్ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది ప్రియాంక. దాదాపు వెయ్యి కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి.. మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కూడా భారీగానే పారితోషికం తీసుకుంటున్నారు. అలాగే సినిమా నిర్మాణంలోనూ వీరిద్దరూ భాగమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇక ప్రియాంక చోప్రా కూడా వారణాసి సినిమా కోసం హయ్యెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటుంది. ఇందులో మందాకిని పాత్ర చేస్తున్న ప్రియాంకకి.. రూ. 30 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారని సమాచారం. ఇది భారతీయ సినిమాలోనే అత్యధికం కావడం విశేషం.
ప్రస్తుతం ఇండియాలో హీరోయిన్లలో నయనతార, దీపికా పడుకొణె, రష్మిక మందన్నా టాప్లో ఉండగా.. వీరి రెమ్యూనరేషన్ రూ. 5 కోట్ల నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు ఉంటుంది. కానీ ప్రియాంక చోప్రాకి ఏకంగా 30 కోట్లు అంటే.. ముగ్గురు హీరోయిన్ల రెమ్యూనరేషన్తో సమానం.
వారణాసి టైటిల్ రివీల్ ఈవెంట్లో పాల్గొన్న ప్రియాంక చోప్రా అభిమానులతో చాలా బాగా మాట్లాడింది. వారణాసి సినిమాలో ప్రియాంక క్యారెక్టర్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండబోతుందట. హీరో మహేష్ బాబుకి ధీటుగా.. ఆయనకు సపోర్ట్ చేసే పాత్రలో ప్రియాంక కనిపించబోతుందని సమాచారం.
2027లో విడుదల కానున్న వారణాసి సినిమాపై.. భారీగా హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్తో నిర్మించనున్న ఈ సినిమాలో పృథ్వీరాజ్ విలన్గా నటిస్తున్నాడు. ప్రియాంక గతంలోనే తెలుగులో ఓ సినిమా చేసింది. 2013లో రామ్ చరణ్తో జంజీర్లో నటించిన విషయం తెలిసిందే.