  • Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?

Priyanka Chopra: ప్రియాంక చోప్రా ఇంట్లో పెనువిషాదం.. 30 ఏళ్ల వయసులో ఆమె మరణం వెనుక అసలు నిజం ఏంటంటే..?

Priyanka chopra husband sister dies: తన సోదరి భౌతికంగా లేకున్న ఆమెతో ఉన్న అపురూప క్షణలు ఎప్పటికి తమతోనే ఉంటాయని ప్రియాంక చోప్రా భర్త నిక్కి జోనస్ తీవ్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యాడు. గత కొన్నినెలలుగా ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్న మాయా కిబెల్ తుదిశ్వాస విడిచింది.
 
1 /6

 బాలీవుడ్ నటి ప్రియాంక చోప్రా ఇంట తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. భర్త నిక్కి జోనస్ సోదరి అయిన మాయా కిబెల్ కన్ను మూసింది. మాయా కిబెల్ గత కొన్నేళ్లుగా అరుదైన విల్సన్ అనే జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతుంది. దీని వల్ల శరీరంలో రాగి నిల్వలు పేరుకుని పోతాయి. 

2 /6

ఆ తర్వాత శరీరంలో వివిధ అవయావాల పనితీరుపై విఫలమౌతుంది. మెదడు, గుండె,ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు మొదలైనవి ఉత్పన్నమౌతాయి. దీంతో శ్వాస కూడా తీసుకొలేని సిట్యువేషన్ ఏర్పడి మల్టీపుల్ ఆర్గాన్ కొలాప్స్ అవుతాయి.   

3 /6

ఈ వ్యాధికారంగానే మాయా కిబెల్ కేవలం 30 ఏళ్ల చిన్న ప్రాయంలోనే తుదిశ్వాస విడిచింది. మరోవైపు మాయా కిబెల్ అకాల మరణంతో ప్రియాంక చోప్రా కుటుంబంతో పాటు నిక్కి జోనస్ చాలా ఎమోషనల్ కు గురయ్యాడు.  

4 /6

మాయా కిబెల్ కు, నిక్కి జోనస్ కు మధ్య గొప్ప అనుబంధం ఉంది.  మాయా కిబెల్ తల్లి కియోకో కిబెల్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా ఆమె మరణ వార్తను వెల్లడించారు. చాలా బాధతో, బరువెక్కిన గుండెతో దీన్ని పంచుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. గత కొన్ని రోజులుగా ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయి చికిత్స పొందుతున్న మాయా కిబెల్ చాలా పోరాటం చేసి చివరకు ఆమె శరీరం సహాకరించక చనిపోయిందని తెలిపారు.  

5 /6

గత కొన్ని నెలలుగా, ఆమె చాలా బాధను ఎదుర్కొంటోందని, ఆమె తరచుగా నిద్రపోయే వరకు ఏడుస్తూ ఉండేదని ఇప్పుడు తన తండ్రిఉన్న స్వర్గంకు చేరుకుందన్నారు.  మరోవైపు దీనిపై నిక్ జోనాస్ దానిపై తన సోదరితో భౌతికంగా లేకున్న ఆమెతో గడిపిన  జ్ఞాపకాలతో  సజీవంగా తమతో ఎప్పటికి ఉంటుందన్నారు.  

6 /6

 ఈ విషయం తెలిసి పలువురు బాలీవుడ్ ప్రముఖులు, సెలబ్రీటీలు, అభిమానులు ప్రియాంక చోప్రాకుటుంబంకు ఆదేవుడు ఈ విషాదంను ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Priyanka Chopra Maya kibel dies Nick Jonas sister dies Wilson Disease Nick Jonas sister died Bollywood

