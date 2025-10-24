English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Actress: 45 కోట్ల రెమ్యునరేషన్…1000 కోట్ల పైన ఆస్తి... చివరికి సినిమాల నుంచి వెలివేశారు అంటున్న మహేష్ బాబు.. హీరోయిన్..

Actress Persoan Life : సినీ పరిశ్రమ అనేది ఒక మాయా ప్రపంచం... ఇక్కడ ప్రతిభ ఉన్నవారికి అవకాశం రావడం అంత సులువు కాదు. అదృష్టం కలిస్తేనే స్టార్‌డమ్ చేరుకోవచ్చు. భారతీయ సినిమా రంగంలో హీరోలతో.. సమానంగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్న కొద్దిమంది హీరోయిన్లలో ప్రియాంక చోప్రా ముందుంది.
 
ఫోర్బ్స్..DNA వంటి అంతర్జాతీయ పత్రికల ప్రకారం, ప్రియాంక ఒక ప్రాజెక్ట్‌కు దాదాపు 40 కోట్ల రూపాయలు పారితోషికం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె హాలీవుడ్‌లో ఎక్కువగా సినిమాలు చేస్తోంది. ఇక తాజాగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో..మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న భారీ పాన్-వరల్డ్ సినిమాలో ప్రియాంక చోప్రా హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్నారని సమాచారం. ఈ చిత్రంలో ఆమెకు ప్రత్యేకమైన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ఉన్నాయట. ఈ సినిమాకు ఆమెకు 35 కోట్ల రూపాయలు పారితోషికం అందుతుందని సమాచారం.

ప్రియాంక చోప్రా బీహార్‌లో జన్మించింది. ఆమె తండ్రి ఆర్మీలో అధికారి. మోడలింగ్ ద్వారా కెరీర్ ప్రారంభించి, 2002లో విజయ్‌తో కలిసి “తమిజన్” సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైంది. తర్వాత బాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టి ముజ్సే షాదీ కరోగి, డాన్, ఫ్యాషన్, బాజీరావ్ మస్తానీ వంటి హిట్ సినిమాలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.

తరువాత ప్రియాంక హాలీవుడ్‌ వైపు దృష్టి సారించి, “క్వాంటికో” సిరీస్‌ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం ఆమె హాలీవుడ్‌లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే భారతీయ నటీమణిగా నిలిచింది. కానీ..ఒక సందర్భంలో ప్రియాంక చోప్రా బాలీవుడ్‌పై పరోక్షంగా విమర్శలు చేసింది. “బాలీవుడ్‌లో రాజకీయాలు ఎక్కువయ్యాయి. కొందరు నాకు ఆఫర్లు రాకుండా చేశారు. అందుకే హాలీవుడ్ వైపు వెళ్లాను” అని ఆమె తెలిపింది.

ప్రస్తుతం ప్రియాంక చోప్రా హాలీవుడ్‌లో స్థిరపడింది. అమెరికాలో ఆమె ఒక భవనం కొనుగోలు చేసి అక్కడే నివాసం ఉంటోంది. హాలీవుడ్ సింగర్..నటుడు నిక్ జోనాస్‌ను ఆమె వివాహం చేసుకుంది. వీరికి సరోగసీ ద్వారా ఒక కూతురు పుట్టింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. నిక్ జోనాస్ వయసులో ప్రియాంక కంటే పదేళ్లు చిన్నవాడు.

ఆస్తుల విషయానికి వస్తే..ప్రియాంక చోప్రా వద్ద సుమారు 1000 కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు ఉన్నాయని సమాచారం. ఇందులో ఇండియా.. విదేశాల్లోని ప్రాపర్టీలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటీవల ఆమె ఇండియాలో ఉన్న కొన్ని ఆస్తులను విక్రయించిందని వార్తలు వచ్చాయి.

