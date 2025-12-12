Priyanka Chopra Net Worth: దక్షిణాది సినీ పరిశ్రమలో హీరోయిన్గా కెరీర్ ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో తనదైన ముద్ర వేసిన నటి ప్రియాంక చోప్రా.. ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టి విపరీతమైన పాపులారిటీ దక్కించుకుంది. తన సంపాదన, క్రేజ్, ఆస్తులు వంటి విలువైన వాటితో భారతీయ నటీనటుల్లో అత్యంత సంపద కలిగిన వారిలో ఒకరిగా నిలిచింది ప్రియాంకా చోప్రా.
బాలీవుడ్లో హీరోయిన్గా ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్న ప్రియాంకా చోప్రా.. ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో తనదైన మార్క్ సాధిస్తోంది. అయితే బాలీవుడ్లో కొనసాగిన సమయంలో ప్రియాంకా చోప్రాతో ఎంతో మంది హీరోలతో ప్రేమాయణం సాగించినట్లు వార్తలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే వాటిపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు.
ఇప్పుడు ఆమె కంటే 10 ఏళ్ల చిన్నవాడైన అమెరికన్ పాప్ సింగర్ నిక్ జోనస్ ను ప్రేమించి పెళ్లాడింది. అయితే వారిద్దరి మధ్య వయసు వ్యత్యాసంపై అనేక రకాలైన విమర్శలు వచ్చినా.. వారి జంట ఎంతో బలంగా నిలబడింది. వీరిద్దరి పేరిట లాస్ ఏంజిల్స్లో దాదాపుగా రూ. 100 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉందట.
ఇప్పుడు ప్రియాంకా చోప్రా- నిక్ జోనస్ విడిపోతున్నారనే వార్తలు వైరల్ అవుతున్నాయి. కానీ, వీరిద్దరూ ఇప్పటికీ కలిసే ఉన్నామని వారు స్పష్టం చేశారు. వీరిద్దరికి ఓ కుమార్తె కూడా ఉంది.
ప్రియాంక చోప్రా మొత్తం నికర ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ. 700 కోట్లుగా ఉంది. ఆమె ప్రపంచ తారగా ఎంత డిమాండ్లో ఉందో ఈ లెక్కలు స్పష్టం చేస్తాయి. ఒక్కే సినిమాకు రూ.30 కోట్లకు పైగా పారితోషకం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ప్రియాంకా చోప్రాకు భారత్తో పాటు అమెరికాలో అనేక ఆస్తులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రూ.20 కోట్ల విలువైన ఆభరణాలు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రియాంకా చోప్రా ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న 'వారణాసి' సినిమాలో నటిస్తుంది. ఇందులో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు పాన్ ఇండియా లెవల్లో పరిచయం కానున్నారు. దీనిపై రూ. 1500 కోట్ల బడ్జెట్ వెచ్చిస్తున్నట్లు సమాచారం. 2027 వేసవి కాలంలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.