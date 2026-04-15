Priyanka Chopra: వర్జినిటీ ఒక్క రాత్రిలోనే పోతుంది.. చెప్పినవన్నీ నమ్మకండి.. అబ్బాయిలకు ప్రియాంక చోప్రా స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్!

Priyanka Chopra:గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా గురించి ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే ఒక విషయం ఏమిటంటే… ఆమె తన అభిప్రాయాలను చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం. సినిమాల్లోనే కాకుండా సామాజిక అంశాలపై కూడా ఆమె చురుకుగా స్పందిస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళల హక్కులు, సమానత్వం, వ్యక్తిత్వ విలువల గురించి ఆమె తరచుగా మాట్లాడుతుంటారు.
ప్రియాంక చోప్రా మిస్ వరల్డ్ కిరీటం గెలిచిన తర్వాత సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. మొదట్లో ఆమెకు రంగు, రూపం, నటన గురించి విమర్శలు ఎదురయ్యాయి. కానీ వాటిని పట్టించుకోకుండా తన ప్రతిభతో ముందుకు వెళ్లారు. తక్కువ కాలంలోనే బాలీవుడ్‌లో అగ్ర హీరోయిన్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. తరువాత హాలీవుడ్‌లో కూడా అవకాశాలు అందుకుని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు.  

సినిమాలతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఆమె ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు. అమెరికన్ సింగర్ నిక్ జోనాస్‌ను ప్రేమించి 2018లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సరోగసీ ద్వారా ఒక కుమార్తెకు జన్మనిచ్చారు. ఈ విషయాలపై కూడా అప్పట్లో చాలా చర్చలు జరిగాయి. అయినప్పటికీ, ప్రియాంక తన నిర్ణయాలపై నమ్మకంగా నిలబడ్డారు.

ఈమధ్య ఆమె పేరు మరోసారి వార్తల్లోకి వచ్చింది. అందుకు ముఖ్య కారణం కన్యత్వం (virginity) గురించి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన వ్యాఖ్యలు.  ప్రియాంక చోప్రా మాట్లాడుతూ..”పెళ్లి కోసం కన్యత్వం ఉన్న అమ్మాయిని వెతకకండి. మంచి గుణాలు, మంచి ప్రవర్తన ఉన్న అమ్మాయిని ఎంపిక చేసుకోండి. కన్యత్వం ఒక్క రాత్రిలోనే పోతుంది. కానీ మంచి సంస్కారం జీవితాంతం మనతోనే ఉంటుంది,” అని చెప్పకు వచ్చింది.

ఈ వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. కొందరు ఆమెను అభినందించగా, మరికొందరు తీవ్రంగా విమర్శించారు. వివిధ కోణాల్లో ఈ విషయంపై వాదనలు జరిగాయి.  

అయితే, ఈ వివాదం పెరిగిన తర్వాత ప్రియాంక స్పందించారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తాను చెప్పలేదని, సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ప్రతి విషయం నిజం కాదని స్పష్టం చేశారు. కొన్ని సార్లు కేవలం వైరల్ కావడం కోసం తప్పుడు సమాచారం సృష్టిస్తారని, అలాంటి వాటిని నమ్మేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పుకొచ్చారు.   

ప్రస్తుతం ప్రియాంక చోప్రా హాలీవుడ్‌లో బిజీగా ఉండటంతో పాటు, భారతీయ సినిమాలపై కూడా దృష్టి పెడుతున్నారు. దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న మహేశ్ బాబు సినిమా వారణాసిలో ఆమె కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.

