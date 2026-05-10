Priyanka Chopra: 20 ఏళ్ల నాటి చీరలో ప్రియాంక చోప్రా మెరుపులు.. గోల్డ్ గాలా 2026 లో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్!

Published: May 10, 2026, 03:36 PM IST|Updated: May 10, 2026, 03:36 PM IST

Priyanka Chopra Revives 20 Year Old Chikankari Saree: బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ తనదైన ఫ్యాషన్‌ స్టైల్‌తో మరోసారి అబ్బురపరచింది. 20 ఏళ్ల నాటి చికన్‌కారీ చీరను ఆధునిక కౌచర్ గౌనుగా పునః రుపొందించారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ గౌను కు సంబంధించిన ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. మొత్తంగా ప్రియాంక చోప్రా ఈ గ్లోబల్ అవార్డు విన్నింగ్ షోలో స్టన్నింగ్‌ లుక్‌తో అదిరిపోయింది. ఆ ఫోటోలు చూడండి. 
 

స్టార్ హీరోయిన్ ప్రియాంక చోప్రా హాలీవుడ్ ప్రతిష్టాత్మక గోల్డెన్ హౌస్ గోల్డ్ గాలా 2026 అవార్డుకు ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈరోజు అమెరికాలో జరిగిన ఈ మెగా ఈవెంట్లో ఆమె ప్రత్యేక లుక్ అదిరిపోయింది.  

గోల్డ్ హౌస్ గోల్డ్ గాలా 2026 అవార్డును స్వీకరించడానికి వెళ్లిన ప్రియాంక చోప్రా.. సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గా నిలిచింది. 20 ఏళ్ల నాటి చికన్‌ కారీ చీరతో రూపొందించిన గౌనును ప్రియాంక ధరించింది  

 ఈరోజు నెట్టింటా ఈ గౌనుకు సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. భారత స్టార్ హీరోయిన్ కి దక్కిన ఈ అరుదైన గౌరవం అని చెప్పొచ్చు. ఇక ఈ గోల్డ్ హౌస్ గోల్డ్ గాలా 2026 లో ఆమె గ్లోబల్ వాన్ గార్డ్ హానర్ అవార్డు అందుకున్నారు.  

 అమెరికాలోని లాస్ ఏంజిల్స్ వేదికగా ఈ ఈవెంట్ జరిగింది. ఆసియా పాశ్చాత్య సినీ రంగాల్లో 25 ఏళ్ల కృషికి గుర్తింపుగా ఈ పురస్కారాన్ని ప్రియాంక చోప్రా అందుకోనుంది.   

 ఇక ప్రియాంక చోప్రా ధరించిన ఈ ఫ్యాషన్ డ్రెస్ డిజైనర్ అమిత్ అగర్వాల్ రూపొందించగా.. అమీ పటేల్ స్టైల్ తో అద్భుతంగా కనిపించింది ప్రియాంక. మొత్తానికి గోల్డెన్ గాలాలో మెరిసిపోయింది.  

ఈ దేశీ గర్ల్ రెడ్ కార్పెట్ పై నడవడంతోపాటు అద్భుతమైన చీరతో తయారు చేసిన డ్రెస్ తో అందంగా కనిపించింది. ఇక ఆ డ్రెస్ పై రత్నాలతో పొదిగిన బల్గారి నెక్లెస్, స్టడ్స్‌ కూడా జత చేసింది. ఈ డ్రెస్ సెమీ శారీ మాదిరి కుడి భుజం నుండి జాలువారుతోంది.

