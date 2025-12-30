Aviva Beg: ప్రియాంక గాంధీకి కాబోయే కోడలు అవివా బేగ్ ఎవరో తెలుసా? అందంలో బీటౌన్ బ్యూటీలు సైతం సైడ్ అవ్వాల్సిందే..!!

Priyanka Gandhi daughter-in-law Aviva Beg: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ ఇంట్లో త్వరలోనే పెళ్లి భాజాలు మోగనున్నాయి. ప్రియాంక, రాబర్ట్ వాద్రాల కుమారు రెహాన్ వాద్రా తన చిన్ననాటి స్నేహితురాలు అవివా బేగ్ తో ఎంగేజ్ మెంట్ అయినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు రావడం హాట్ టాపిగ్గా మారింది. ఈ వార్త రాజకీయ వర్గాలతోపాటు సోషల్ మీడియాలోనూ వైరల్ అవుతోంది.
దీంతో ప్రియాంక గాంధీకి కాబోయే కోడలు ఎవరు? అవివా బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి అనే వార్త అందరిలోనూ ఆసక్తి కలిగిస్తోంది.
రెహాన్ వాద్రా, అవివా బేగ్ గత ఏడు ఏండ్లు స్నేహితులుగా ఉంటున్నారు. ఇటీవల రెహాన్ తన ప్రేయసికి ప్రపోజ్ చేయగా.. ఆమె అంగీకరించిందని తెలుస్తోంది. ఈ సంబంధానికి ఇరు కుటుంబాల పెద్దలు సమ్మతి తెలిపినట్లు కూడా సమాచారం. అయితే వారి ఎంగేజ్మెంట్ కు సంబంధించి ఇరు కుటుంబాల నుంచి ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన వెలువడలేదు.
కాగా అవివా బేగ్ ఢిల్లీలో నివసిస్తున్నారు. ఆమె అందం, గ్లామర్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ప్రియాంక గాంధీ కాబోయే కోడలిగా అవివాకు లభిస్తున్న గుర్తింపుతో ఆమెపై నెటిజన్ల ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. అవివా సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటూ, తరచూ తన ఫోటోలు, లైఫ్స్టైల్కు సంబంధించిన అప్డేట్స్ను షేర్ చేస్తుంటుంది.
ప్రస్తుతం అవివా బేగ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో సుమారు 10.6 వేల మంది ఫాలోవర్లను కలిగి ఉంది. ఆమె షేర్ చేసే ప్రతి ఫోటోకు మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అభిమానులు ఆమె లుక్స్, స్టైల్ను ప్రశంసిస్తూ కామెంట్లు చేస్తుంటారు.
కొన్ని ఫోటోల్లో ఆమె గ్లామరస్గా కనిపిస్తే, మరికొన్నింటిలో సింపుల్ లుక్లోనూ ఎంతో ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం ఆమె ప్రత్యేకతగా చెప్పుకోవచ్చు.
అందం విషయంలో అవివా బేగ్ బాలీవుడ్ నటీమణులకు ఏమాత్రం తీసిపోదని నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. ఆమె షేర్ చేసిన కొన్ని ఫోటోలు ఇందుకు నిదర్శనంగా మారాయి.
గ్లామర్తో పాటు సింప్లిసిటీని కూడా సమానంగా మెయింటేన్ చేయడం వల్లే రెహాన్ వాద్రా ఆమె పట్ల ఎంతో ఆకర్షితుడయ్యాడని సన్నిహిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఈ జంటకు సంబంధించిన వార్తలు రాజకీయ, సామాజిక వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. పెళ్లి తేదీపై అధికారిక సమాచారం వెలువడాల్సి ఉన్నప్పటికీ, ప్రియాంక గాంధీ కుటుంబంలో త్వరలోనే శుభకార్యం జరగబోతుందన్న ఊహాగానాలు మాత్రం బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.