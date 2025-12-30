English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Priyanka Gandhi Son Engagement: ప్రియాంక గాంధీ ఇంట్లో పెళ్లి సంబురాలు.. కుమారుడి నిశ్చితార్థం.. అమ్మాయి ఎవరో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!

Priyanka Gandhi Son Engagement: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ, ప్రముఖ బిజినెస్ మెన్ రాబర్ట్ వాద్రా కుమారుడు రేహాన్ వాద్రా త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఆయన నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. 
తన స్నేహితురాలు అవీవా బేగ్ తో రేహాన్ ఎంగేజ్ మెంట్ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. రేహాన్ అవీవా గత 7ఏండ్లుగా స్నేహితులు. ఈ మధ్యే అవీవా ముందు రేహాన్ పెళ్లి ప్రతిపాదన తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. దానికి ఆమె గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారట. 

వీరి ప్రేమ బంధాన్ని ఇరు కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించడంతో ఎంగేజ్ మెంట్ జరిపించినట్లు కథనాలు వస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై గాంధీ, వాద్రా కుటుంబాల నుంచి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. ఢిల్లీకి చెందిన అవీవా ప్రియాంక కుమారుడి మాదిరిగానే ఫోటోగ్రాఫర్ అని సమాచారం. 

ఇక  రేహాన్ వాద్ర తన కుటుంబ రాజకీయ నేపథ్యానికి భిన్నంగా.. తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన దారిని ఎంచుకుంటున్నాడు. 2000 ఆగస్టు 29న జన్మించిన రేహాన్‌కు చిన్ననాటి నుంచే కళలు, ఫోటోగ్రఫీ అంటే ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉంది. సాధారణంగా ఆయన బహిరంగంగా ఎక్కువగా కనిపించరు. అప్పుడప్పుడూ కొన్ని రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నా, మీడియా దృష్టికి దూరంగానే ఉండేందుకు ఇష్టపడతారు.

వృత్తిరీత్యా రేహాన్ ఒక ఇన్‌స్టాలేషన్, విజువల్ ఆర్టిస్ట్. ముఖ్యంగా ట్రావెల్,  ప్రకృతి ఫోటోగ్రఫీపై ఆయనకు ఎక్కువ మక్కువ ఉంది. తన ప్రయాణాల్లో తీసిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ ఉంటారు. కోల్‌కతాలో  డార్క్ పర్సెప్షన్ ,  ది ఇండియా స్టోరీ  వంటి సోలో ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్లు నిర్వహించి, తన కళకు మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

విద్యాభ్యాసం విషయానికి వస్తే..  రేహాన్ ఢిల్లీ, డెహ్రాడూన్‌లో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత లండన్‌లోని SOAS యూనివర్సిటీలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. ప్రస్తుతం 25 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న ఆయన, రాజకీయ గుర్తింపుకు కాకుండా తన కళాత్మక ప్రతిభ ద్వారానే గుర్తింపు పొందాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నారు.

రేహాన్‌కు మిరాయా వాద్ర అనే సోదరి కూడా ఉంది. లోక్‌సభ ఎన్నికల సమయంలో రేహాన్, మిరాయా కలిసి ఓటు వేసిన ఫోటో ఒకసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారి, చాలామంది ప్రశంసలు పొందింది.

