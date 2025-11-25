English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Priyanka Mohan: చీరలో అపరంజి బొమ్మలా ప్రియాంక మోహన్.. ఆ కళ్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!

Priyanka Mohan: చీరలో అపరంజి బొమ్మలా ప్రియాంక మోహన్.. ఆ కళ్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!

Priyanka Mohan Latest Photos: ప్రియాంక మోహన్.. ఈ హీరోయిన్ గురించి స్పెషల్ గా ఇంట్రడక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టాలీవుడ్ లో గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి, తన సహజ నటనతో అలరించిన నటి ప్రియాంక మోహన్.. ఆ తర్వాత శ్రీకారం, సరిపోదా శనివారం వంటి చిత్రాలతో మెప్పించింది. ఇక ఇటీవల ఓజీలో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సరసన నటించిన ప్రియాంక.. తాజాగా చీరలో షేర్ చేసిన ఫొటోలు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
1 /7

స్టార్ హీరోలతో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్ చేస్తూ దూసుకెళ్తోంది హీరోయిన్ ప్రియాంక మోహన్. తన అందం, అభినయంతో.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైంది. పేరుకు మలయాళ నటినే అయినా పక్కింటమ్మాయిలా కనిపిస్తూ.. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో క్రమంగా స్టార్ హీరోయిన్‌గా ఎదుగుతోంది.  

2 /7

2019లో ఓంద్ కథే హెల్లా అనే కన్నడ మూవీతో సినీ పరిశ్రమలోకి అడుగు పెట్టింది ప్రియాంక. ఇక అదే సంవత్సరం న్యాచురల్ స్టార్ నాని గ్యాంగ్ లీడర్ సినిమాతో.. తెలుగు ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత 2022లో హీరో శర్వానంద్‌తో కలిసి శ్రీకారం సినిమాలో చేసింది.     

3 /7

2021లో నెల్సన్ దిలీప్‌కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన శివకార్తికేయన్ యొక్క డాక్టర్‌ సినిమాతో.. ప్రియాంక మోహన్ తమిళంలో అడుగు పెట్టింది. ఆమె నటనకు అక్కడ కూడా మంచి స్పందన లభించింది.   

4 /7

ఈ డాక్టర్ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్‌లో రూ. 100 కోట్లు వసూలు చేసింది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రానికి ప్రియాంక ఉత్తమ నూతన నటిగా SIIMA అవార్డును గెలుచుకుంది. 

5 /7

2024లో ధనుష్‌కి జోడిగా కెప్టెన్ మిల్లర్ చిత్రంలో కూడా ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్‌గా నటించింది. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ చిత్రం తమిళంలో విడుదలైంది.     

6 /7

ఇక ఈ అందాల తార ఇటీవల నటించిన ఓజీ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌ను సంపాదించుకుంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రియాంక మోహన్ ఎప్పుడూ తన లేటెస్ట్ ఫొటోస్‌తో హల్‌చల్ చేస్తోంది.  తాజాగా ప్రియాంక షేర్ చేసిన ఫొటోలు.. ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి.    

7 /7

ఈ ఫోటోలలో ప్రియాంక మోహన్ ని చూసిన నెటిజన్స్, ఫ్యాన్స్.. చీరలో చందమామలా ఉన్నావు, లుకింగ్ గార్జియస్, బ్యూటిఫుల్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.      

Priyanka Mohan Priyanka Mohan Photos Actress Priyanka Mohan Heroine Priyanka Mohan Priyanka Mohan Latest Movies

