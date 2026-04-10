Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..

Priyanka purohit killed her husband in dhar Madhya Pradesh: ఇంట్లోని గుర్తు తెలియని దొంగలు చొరబడి డబ్బులు, బంగారం దోచుకెళ్లాలని మహిళ దొంగ ఏడ్పాలకు తెరతీసింది. ఈ ఘటనలో విస్తు పోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మధ్య ప్రదేశ్ లో జరిగిన ఈ ఘటన నెట్టింట ట్రెండింగ్ గా మారింది.
సమాజంలో మానవ విలువలు పూర్తిగా నశించి పోయాయి. ఇక భార్య భర్తల బంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ప్రతిరోజు భార్యభార్తలు ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యల్ని మరికొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని హత్యలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలతో కొంత మంది యువతీ, యువకులు పెళ్లంటేనే కిలోమీటర్ దూరం పారిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని ధార్ లో మరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది.
మధ్య ప్రదేశ్ లోని ధార్ కు చెందిన పురోహిత్ దేవకృష్ణ, ప్రియాంక పురోహిత్ దంపతులు. పురోహిత్ దేవకృష్ణ సుగంధ ద్రవ్యాల వ్యాపారం చేసేవాడు. పెళ్లైనప్పటి నుంచి ప్రియాంక పురోహిత్ కు తాను చాలా అందంగా ఉన్నానని గర్వపడేది. అంతేకాకుండా నువ్వు నల్లగా ఉన్నవాని భర్తను వేధించేది. ఇంట్లో , బంధువుల ముందు నీకు నాలాంటి పెళ్లాం దొరకడం లక్ అని నీచంగా మాట్లాడేది. ఈ క్రమంలో పాపం భర్త పురోహిత్ దేవకృష్ణ ఈ విషయాలను పట్టించుకొకుండా సంసారంను నెట్టుకొస్తున్నాడు.
తన వ్యాపారంలో బిజీగా ఉండేవాడు. తరచుగా ఇతర చోట్లకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది.ఈ క్రమంలో ప్రియాంక పురోహిత్ కు, రాజ్ గఢ్ కు చెందిన కమలేష్ పురోహిత్ కు పరిచయడం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేర సంబంధంగా మారింది. ఇద్దరు తరచుగా కలుసుకునేవారు. ఫోన్ లు, వీడియో కాల్స్ లలో మాట్లాడుకునే వారు.
ఈ విషయం కాస్త భర్త పురోహిత్ దేవకృష్ణ కు తెలియడంతో తరచుగా వీరి మధ్య గొడవలు జరిగేవి. దీంతో తన భర్త అడ్డు తొలించుకుంటేనే ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేయోచ్చని మహిళ భావించింది. వెంటనే తన ప్రియుడితో మాట్లాడి సుపారీ గ్యాంగ్ ను కలిసింది. దేవకృష్ణను చంపడానికి లక్ష రూపాయలకు ఒప్పందం కుదుర్చుకొని, అందులో భాగంగా 50,000 రూపాయలు అడ్వాన్స్గా చెల్లించాడు. ఇటీవల ఏప్రిల్ 7వ తేదీ రాత్రి 28 ఏళ్ల పురోహిత్ దేవకృష్ణ తన ఇంట్లో హత్యకు గురై కనిపించాడు. అతని శరీరంపై పదునైన ఆయుధంతో చేసిన దారుణమైన దాడి ఛాయలు ఉన్నాయి. గుర్తుతెలియని దొంగలు ఇంట్లోకి చొరబడి, 3.5 లక్షల రూపాయల విలువైన వస్తువులను దోచుకున్నారని, తన భర్త ప్రతిఘటించడంతో అతడిని చంపేశారని అతని భార్య ప్రియాంక పురోహిత్ ఏడుస్తు ఇంట్లో వారికి చెప్పింది.
దీనిపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు. దర్యాప్తు అధికారులు సంఘటనల క్రమాన్ని ఒక్కొక్కటిగా చెప్పడం ప్రారంభించగానే, అసలు కథ బయటపడటం మొదలైంది. మహిళ మాటల్లో అన్ని అబద్దాలు ఉన్నాయని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆమె ఫోన్ డాటా, కాల్స్ లను పరిశీలించగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దేవకృష్ణను అతని భార్య పక్కాప్లాన్ ప్రకారం తన ప్రియుడితో కలిసి భర్తను చంపిందని పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు ప్రియాంక పురోహిత్ ను, ఆమె ప్రియుడు కమలేష్ పురోహిత్ ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సుపారీ గ్యాంగ్ కోసం ప్రత్యేకంగా పోలీసులు రంగంలోకి విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై ధార్ లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. మరోవైపు దేవకృష్ణ తల్లి మాత్రం ప్రియాంకను ఉరితీయాలని గుండెలవిసేలా రోదించింది. తన కొడుకును తనకు కాకుండా చేసిన నిందితులందరికీ మరణశిక్ష విధించాలి. నాకు న్యాయం తప్ప మరేమీ వద్దని ఆమె అన్నారు.