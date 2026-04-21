English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Rate: బంగారు కొనాలంటే ప్రొద్దుటూరు వెళ్లాలా? అక్కడ ధరలు ఎందుకు తక్కువ? గోల్డ్ షాపింగ్‌కు ఆ ఊరు ఎందుకంత ఫేమస్..!!


Gold Rate:  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం షాపింగ్ అనగానే టక్కున గుర్తుకు వచ్చే ఊరు ప్రొద్దుటూరు. రాయలసీమని ప్రధాన కేంద్రాల్లో ఒక్కటైన ప్రొద్దుటూరు రెండో ముంబై అని కూడా పిలుస్తుంటారు. ఎందుకంటే ముంబై తరహాలోనే ఇక్కడ కూడా బంగారం షాపింగ్ జోరుగా సాగుతుంది. ప్రొద్దుటూరు నగరంలో వందల సంఖ్యలో బంగారం దుకాణాలు ఉంటాయి. ఒకే వీధిలో పదుల కొద్దీ షాపులు ఉంటాయి. బంగారం షాపింగ్ అంటే ప్రొద్దుటూరు ఎందుకు గుర్తుకు వస్తుందో తెలుసుకుందాం. 
1 /6

బంగారం షాపింగ్ అంటే చాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముందుగా అందరికీ గుర్తుకు వచ్చే పేరు ప్రొద్దుటూరు. రాయలసీమలోని వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో ఉన్న ఈ పట్టణాన్ని రెండో బొంబాయి అని కూడా పిలుస్తారు. ముంబై తరహాలోనే ప్రొద్దుటూరులో భారీగా బంగారం వ్యాపారం సాగడంతో ఈ పేరు వచ్చింది. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచే కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా బంగారం ప్రియులకు వివాహాది శుభకార్యాల కోసం నగల షాపింగ్ చేసేందుకు ప్రొద్దుటూరుకు వస్తుంటారు.

2 /6

ప్రొద్దుటూరులో పదుల సంఖ్యలో కాదు.. వందల సంఖ్యలో బంగారు దుకాణాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఒకే వీధిలో పదుల సంఖ్యలో షాపులు ఉంటాయి. దీంతో కస్టమర్లకు రకరకాల డిజైన్లు సెలక్ట్ చేసుకునే వీలు ఉంటుంది. 80 సంవత్సరాలకు పైగా చరిత్ర ఉన్న ఈ మార్కెట్లో వ్యాపారులు క్వాలిటీ విషయంలో ఎక్కడా కూడా రాజీ పడరు. ప్రొద్దుటూరులో గోల్డ్ కొంటే ఎలాంటి మోసం ఉండదన్న నమ్మకం ప్రజల్లో ఉండటంతో ఈ పట్టణాన్ని గోల్డ్ హబ్ గా మార్చింది. 

3 /6

సాధారణంగా దేశవ్యాప్తంగా బేసిక్ గోల్డ్ రేటు దాదాపు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. కానీ ఇతర నగరాలతో పోలిస్తే ప్రొద్దుటూరులో నగలు చేయించుకున్నా..కొన్నా తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ హోల్ సేల్ నగల తయారీ కేంద్రాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీంతో మేకింగ్ ఛార్జీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాలతో పోల్చి చూస్తే ఇక్కడ వేస్టేజ్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. దుకాణాల మధ్య పోటీ ఎక్కువగా ఉండటంతో కస్టమర్లను ఆకర్షించేందుకు వ్యాపారులు తక్కువ లాభాలకే నగలను అమ్ముతుంటారు. 

4 /6

ఇక పండగలు, శుభకార్యాల సమయంలో ప్రొద్దుటూరులో భారీ డిస్కౌంట్లు.. ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లను అందుబాటులో ఉంచుతారు. నగరాల్లో పెద్ద పెద్ద షోరూములతో పోల్చి చూస్తే ప్రొద్దుటూరులో కొంటే మేకింగ్, తరుగు ఛార్జీల రూపంలో సుమారు 3 నుంచి 10 శాతం వరకు ఆదా అయ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే లక్ష రూపాయల షాపింగ్ పై వేల రూపాయల డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ప్రొద్దుటూరు స్వర్ణకారులకు దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు కూడా ఉంది. వారు చేసే అద్బుతమైన హ్యాండ్ మేడ్ డిజైన్లే ఇతర నగరాలు, రాష్ట్రాల నుంచి వినియోగదారులు క్యూ కట్టడానికి కారణమని చెప్పాలి. అందుకే రాయలసీమ ట్రేడింగ్ హబ్ గా ఉన్న ప్రొద్దుటూరు.. పసిడి ప్రియుల పాలిట స్వర్గధామం కాదు.. స్వర్ణధామంగా నిలుస్తోంది. 

5 /6

ఇక ప్రొద్దుటూరు గోల్డ్ స్మీత్స్ నైపుణ్యం దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు పొందింది. ఇక్కడ తయారయ్యే ఆభరణాలకు ఉండే ఫినిషింగ్.. మెట్రో నగరాల్లోని మేషీన్ మేడ్ నగల కంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఎంతో క్రియేటివిటీగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడి స్వర్ణకారులు తరతరాలుగా ఇదే వ్రుత్తిలో ఉండటం వల్ల కస్టమర్లు తమకు నచ్చిన పాతకాలపు డిజైన్లు కూడా ఇప్పుడున్న ట్రెండ్ కు తగ్గట్లుగా ఉండే విధంగా వెరైటీలను ఆర్డర్ ఇచ్చి చేయించుకుంటారు. ఎందుకంటే వీరి పనితనంలో ఖచ్చితత్వం ఉంటుంది. 

6 /6

ఇక బిజినెస్ కోణంలో చూసినట్లయితే.. ప్రొద్దుటూరు కేవలం రిటైల్ అమ్మకాలకే పరిమితం కాలేదు. దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రధాన హోల్ సేల్ కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ఇక్కడి నుంచి రాయలసీమ జిల్లాలతోపాటు పొరుగున ఉన్న కర్నాటక, తమిళనాడులోని చిన్న పట్టణాలకు కూడా నగలు సరఫరా అవుతాయి. ఈ హోల్ సేల్ నెట్ వర్క్ వల్ల ఇక్కడి వ్యాపారులు తక్కువ మార్జిన్ తో ఎక్కువ టర్నోవర్ చేస్తుంటారు. దీంతో సామాన్య వినియోగదారులకు సైతం ధరల్లో వెసులుబాటు కల్పిస్తుంటారు. నమ్మకం, నాణ్యత, తక్కువ ధరలు ఈ మూడు సూత్రాలే ప్రొద్దుటూరును దశాబ్దాలుగా బంగారం వ్యాపారంలో నిలబెడుతున్నాయి.   

Next Gallery

