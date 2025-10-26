EPFO: మీ పీఎఫ్ డబ్బులు విత్ డ్రా చేయాలా? క్లెయిమ్ పదే పదే రిజెక్ట్ అవుతుందా? 5 కారణాలివే..!!

PF Withdrawal Process: ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో ఉద్యోగం చేసే వారికి పీఎఫ్ అకౌంట్ తప్పకుండా ఉంటుంది. రిటైర్మెంట్ డబ్బు కోసమే దీనిని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకవచ్చిన కొన్న పరిస్థితుల్లో మనం తాత్కాలికంగా డబ్బులను మధ్యలోనే తీసుకునే అవకాశం కల్పించింది. పోర్టల్ ద్వారా నేరుగా డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకోనే అవకాశం ఉంది. అయితే కొన్ని సార్లు పదే పదే క్లెయిమ్ రిజర్ట్ అవుతుంది. దానికి గల కారణాలు ఏవో చూద్దాం.
ప్రైవేట్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు పీఎఫ్ అకౌంట్ ఉంటుందన్న విషయం తెలిసిందే. దీనినే ఎంప్లాయిస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అంటారు. దీనిని ఈపీఎఫ్ఓ నిర్వహిస్తుంది. ప్రతినెలా వేతనం నుంచి పీఎఫ్ అకౌంట్లో డబ్బులు జమ అవుతాయి. కంపెనీ ముందుగా మన జీతంలో 12శాతం దీంట్లోకి మళ్లుతుంది. ఇంకా కంపెనీ కూడా ఇంతే మొత్తం అందులో జమ చేయాలి. కంపెనీ జమ చేసే 12శాతంలో 8శాతానికిపైగా ఎంప్లాయిస్ పెన్షన్ స్కీములోకి వెళ్తుంటాయి. మరో 3 శాతానికిపైగా పీఎఫ్ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంటాయి. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన గొప్ప సామాజిక భద్రతా స్కీమ్ ఇది. ముఖ్యంగా రిటైర్మెంట్ ఫండ్ కోసమే ఈపీఎఫ్ స్కీమ్ తీసుకువచ్చినప్పటీ కొన్ని అవసరాల కోసం మనం మధ్యలోనే డబ్బులు విత్ డ్రా చేసుకునే వీలు ఉంటుంది.
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో డబ్బు అవసరమైనప్పుడు.. వారు తమ PF ఖాతా నుండి నిధులను విత్ డ్రా చేసుకుంటారు. PF నుండి ముందుగానే డబ్బును విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు ఒక ప్రక్రియ ఉంది. చాలా సార్లు PF విత్ డ్రా కోసం క్లెయిమ్ దాఖలు చేసినప్పుడు, వారి క్లెయిమ్ రిజక్ట్ అవుతుంది. అయితే PF క్లెయిమ్ రిజక్ట్ అవ్వడం పెద్ద విషయం కాదు. కొంచెం సమాచారం, సరైన పద్ధతితో.. మీరు సులభంగా క్లెయిమ్ను తిరిగి దాఖలు చేయవచ్చు. మీ డబ్బును తిరిగి పొందవచ్చు.
మీ PF క్లెయిమ్ రిజక్ట్ అవుతుంటే.. ముందుగా మీ బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు తప్పు బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ లేదా IFSC కోడ్ను నమోదు చేసి ఉండవచ్చు. మీ పేరు తప్పుగా వ్రాయబడి ఉండవచ్చు లేదా మీ పుట్టిన తేదీ రికార్డుతో సరిపోలకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాలలో, సిస్టమ్ అటోమెటిగ్గా క్లెయిమ్ను తిరస్కరిస్తుంది.
ఉదాహరణకు, మీ బ్యాంక్ ఖాతా నంబర్ తప్పుగా ఉంటే లేదా మీ వ్యక్తిగత వివరాలు తప్పుగా ఉంటే, సిస్టమ్ రెండవ ఆలోచన లేకుండా మీ క్లెయిమ్ను తిరస్కరిస్తుంది. అదేవిధంగా, EPFO కూడా మీ క్లెయిమ్ను తిరస్కరిస్తుంది. మీ UAN (యూనివర్సల్ అకౌంట్ నంబర్) యాక్టివ్గా లేకపోతే, క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేయదు.
మీరు మీ PF ఖాతాలో ఉన్న బ్యాలెన్స్ కంటే ఎక్కువ క్లెయిమ్ చేస్తే, సిస్టమ్ ఆటోమెటిగ్గా క్లెయిమ్ను తిరస్కరిస్తుంది. కాబట్టి, క్లెయిమ్ దాఖలు చేసే ముందు మీ EPF బ్యాలెన్స్ను తనిఖీ చేయండి.
EPFO కొన్ని పరిమిత పరిస్థితులలో మాత్రమే విత్ డ్రా చేసుకునేందుకు అనుమతిస్తుంది. వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు, గృహ రుణాలు, నిరుద్యోగం లేదా పదవీ విరమణ సమయంలో విత్ డ్రా చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ కారణం ఈ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా లేకపోతే, మీ క్లెయిమ్ ఆటోమెటిగ్గా రిజక్ట్ అవుతుంది.
మీ సర్వీస్ వ్యవధి లేదా ఉద్యోగం నుండి నిష్క్రమించిన తేదీ EPFO రికార్డులతో సరిపోలకపోతే, అది కూడా తిరస్కరణకు కారణం అవుతుంది.దీన్ని చేయడానికి, EPFO అధికారిక వెబ్సైట్కి వెళ్లండి. మీ UAN, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వండి. మెనూలోని 'ట్రాక్ క్లెయిమ్ స్టేటస్'పై క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ, క్లెయిమ్ ఎందుకు రిజక్ట్ అయ్యింది కారణం తెలుసుకుంది. అక్కడ తెలిపిన కారణం అస్పష్టంగా లేదా సాంకేతికంగా అనిపిస్తే, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మీ HR లేదా యజమానితో మాట్లాడవచ్చు లేదా మీరు సమీపంలోని EPFO కార్యాలయానికి వెళ్లి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. వారు ఏమి సరిదిద్దాలో, క్లెయిమ్ను ఎలా తిరిగి సమర్పించాలో ఖచ్చితంగా వివరిస్తారు.
మీ క్లెయిమ్ తిరస్కరించిన తర్వాత, మీరు సరైన సమాచారంతో కొత్త క్లెయిమ్ దాఖలు చేశారు. డబ్బు ఇప్పటికీ మీ ఖాతాకు జమ కాకపోతే, సరైన సమాచారాన్ని నమోదు చేసినప్పటికీ మీ క్లెయిమ్ రిజక్ట్ అవుతుంటే.. మీరు https://epfigms.gov.in/ వద్ద EPFO అధికారిక ఫిర్యాదు పోర్టల్ను సందర్శించడం ద్వారా మీ ఫిర్యాదును నమోదు చేసుకోవచ్చు.