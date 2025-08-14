English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PSPK in War 2: వార్ 2 మొత్తం PSPK…గోల పెట్టిన తెలుగు ఆడియన్స్..

PSPK:
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలగా అయాన్ ఇంకా చేయి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా వార్ 2. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా అన్ని రాష్ట్రాల్లో విడుదల అయింది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రంలోని ఒక డైలాగ్ మాత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది..
1 /5

జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా..భారీ అంచనాథ మధ్య ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా విడుదలైన సినిమా వార్ 2. ఈరోజు అనగా ఆగస్టు 14న విడుదలైన ఈ చిత్రంకి దేశవ్యాప్తంగా మంచి స్పందన వస్తుంది. 

2 /5

కానీ ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ మాత్రం తెలుగువారిని తెగ గోల పెట్టేలా చేసింది. ఇంతకీ ఆ డైలాగ్ ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం కూడా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ మీ PSPK నాకు చెప్పొద్దు అంటూ ఉంటారు.

3 /5

అనగా నీ పరమ సోది కథ అని అర్థం వచ్చేలా దాని ఫుల్ ఫామ్ చెబుతారు. కానీ నిజానికి తెలుగువారు PSPK అని పిలుచుకునేది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్  

4 /5

దీంతో థియేటర్లో ఈ పేరు వచ్చినప్పుడల్లా తెలుగు ఫాన్స్.. తెగ గోల చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎన్టీఆర్ సినిమాలు PSPK రెఫరెన్స్ అంటూ అరవ సాగారు.

5 /5

ఇక వార్ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో కనిపించి అలరించారు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో పాజిటివ్గా ఇక సెకండ్ హాఫ్లా నెగిటివ్గా కనిపించి రెండిట్లో కూడా తనదైన నటన చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు.

PSPK in War 2 War 2 collections Jr NTR in War 2 war 2 Review War 2 public response War 2 theatrical response Jr NTR role in War 2 PSPK reference in War 2 War 2 Telugu audience reaction Power star pawan kalyan Jr NTR movie review War 2 release

