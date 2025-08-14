PSPK in War 2: వార్ 2 మొత్తం PSPK…గోల పెట్టిన తెలుగు ఆడియన్స్..

PSPK:
జూనియర్ ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలగా అయాన్ ఇంకా చేయి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సినిమా వార్ 2. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా అన్ని రాష్ట్రాల్లో విడుదల అయింది. ఈ క్రమంలో ఈ చిత్రంలోని ఒక డైలాగ్ మాత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తోంది..
జూనియర్ ఎన్టీఆర్ హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా..భారీ అంచనాథ మధ్య ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా విడుదలైన సినిమా వార్ 2. ఈరోజు అనగా ఆగస్టు 14న విడుదలైన ఈ చిత్రంకి దేశవ్యాప్తంగా మంచి స్పందన వస్తుంది.
కానీ ఈ సినిమాలో ఒక డైలాగ్ మాత్రం తెలుగువారిని తెగ గోల పెట్టేలా చేసింది. ఇంతకీ ఆ డైలాగ్ ఏమిటి అంటే ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ మొత్తం కూడా.. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చిన్నప్పుడు క్యారెక్టర్ మీ PSPK నాకు చెప్పొద్దు అంటూ ఉంటారు.
అనగా నీ పరమ సోది కథ అని అర్థం వచ్చేలా దాని ఫుల్ ఫామ్ చెబుతారు. కానీ నిజానికి తెలుగువారు PSPK అని పిలుచుకునేది పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్
దీంతో థియేటర్లో ఈ పేరు వచ్చినప్పుడల్లా తెలుగు ఫాన్స్.. తెగ గోల చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఎన్టీఆర్ సినిమాలు PSPK రెఫరెన్స్ అంటూ అరవ సాగారు.
ఇక వార్ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో కనిపించి అలరించారు. ఫస్ట్ హాఫ్ లో పాజిటివ్గా ఇక సెకండ్ హాఫ్లా నెగిటివ్గా కనిపించి రెండిట్లో కూడా తనదైన నటన చూపించి ఆకట్టుకున్నాడు.