Psychology Facts: జీవితంలో ప్రశాంతంగా ఉండాలా? ఈ 5 రకాల వ్యక్తులను దూరంగా పెట్టాల్సిందే.. స్వార్థం కాదు.. వారి నుంచి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడమే..!!

Psychology Facts: మన జీవితంలో కొన్ని బంధాలు, సంబంధాలు..  మనకు తెలియకుండానే మనలో ఉన్న శాంతిని, ఉత్సాహాన్ని, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి వ్యక్తుల నుంచి దూరంగా ఉండటం స్వార్థం కాదు... అది మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకునే ముఖ్యమైన నిర్ణయమని చెబున్నారు మానసిక నిపుణులు.  మనం ఎక్కువ సమయం ఎవరితో గడుపుతామో, ఎవరిని అయితే నమ్మి అన్ని విషయాలను వారితో పంచుకుంటామో..  వాళ్ల ఆచరణ మన ఆలోచనా విధానం, మనోభావాలు, చివరికి మన అభివృద్ధి మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. అందుకే సైకాలజీ ప్రకారం.. మీరు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పే ఐదు రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. వారి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత వారిని దగ్గరకు తీసుకుంటారో..దూరంలో పెడతారో..మీ మానసిక శక్తిని పెంచుకుంటారో..తగ్గించుకుంటారో అనేది పూర్తిగా మీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి వ్యక్తులను మీరు ఇంకా నమ్మి వారితో వారి బంధాన్ని కొనసాగిస్తే.. మీ జీవితంలో సంతోషం అనే పేరు తావు ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. 
 
ఇలాంటి వ్యక్తులు తెలివిగా, నైపుణ్యంగా కనిపిస్తారు కానీ వారి ఉద్దేశ్యం మాత్రం స్వార్థపూరితంగా ఉంటుంది. మనస్సు అంతా విష పూరితంగా ఉంటుంది. పైకి తియ్యగా మాట్లాడుతుంటారు. తమ ప్రయోజనాల కోసం మన భావోద్వేగాలను వాడుకుంటారు. పరిస్థితులను తాము అనుకునే దిశలో నడిపించేందుకు ఒత్తిడి తెస్తారు. కొన్నిసార్లు సెంటిమెంట్‌తో, మరికొన్నిసార్లు బెదిరించే మాటలతో లేదా బెదిరింపులతో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటారు.  గ్యాస్‌లైటింగ్ చేయడం వాళ్లకు చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది.  జరిగినది మన తప్పేనని మనల్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తారు. వీరి నుండి దూరమైతే మన ఆత్మగౌరవం నిలబడుతుంది. నిజాయితీగల వ్యక్తులతో మాత్రమే హెల్తీ రిలేషన్స్ ఏర్పడతాయి. మనం నిజాయితీగా ఉంటే.. మీ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసేవాళ్లకు చెంపదెబ్బలా ఉంటుంది

ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడినా మన శక్తిని పూర్తిగా తీసేసినట్టే అనిపించే రకం వీరు. వీరి మాటలు ఎలా ఉంటాయంటే..  బాధలు, వేదనలు, ప్రపంచం తమపై అన్యాయం చేస్తోందనే భావనతో నిండి ఉంటుంది. కానీ మన సమస్యలను వారికి చెబితే.. వారి నుంచి  ఎలాంటి స్పందన ఉండదు. ఇలాంటి ఏకపక్ష సంబంధాలు మన మనసును ఇంకా నిరాశపరుస్తాయి.  ఎమోషనల్‌గా బలహీనంగా మారుతాము.  అందుకే వీరితో హద్దులు పెట్టడం, అవసరమైనప్పుడు దూరంగా ఉండడం చాలా ముఖ్యం. మనలో ఇలాంటి వారు చాలామంది ఉంటారు. 

ఇలాంటి వారు మీ విజయాలను అస్సలు తట్టుకోలేరు. పైకి నవ్వినా, లోపల మాత్రం మీ ఎదుగుదలపై అసహనం పెంచుకుంటారు. చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మిమ్మల్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తారు. అనవసర పోటీ, అపనమ్మకం, కొన్నిసార్లు ద్రోహం చేసేంత వరకు కూడా వెళ్తారు. ఇలాంటి సంబంధాలు మనలో అస్థిరతను పెంచుతాయి. వీరి నుండి దూరంగా ఉంటే మీ విజయాలను ప్రశాంతంగా ఆనందిస్తారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇలాంటి గుణం ఉన్న వ్యక్తుల ముఖం కూడా  చూడకపోవడం చాలా వరకు బెటర్. 

డ్రామా క్రియేటర్లు.. వీరు ఎలాంటి వారంటే.. చేసేదంతా చేస్తారు.. నాకేం తెలియదు అన్నట్లు డ్రామాలు ఆడుతుంటారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని మీపై రుద్ది మిమ్మల్ని ఎమోషనల్ గా రెచ్చగొట్టి గొడవలను స్రుష్టిస్తారు. కానీ వారు మాత్రం నలుగురిలో అమాయకత్వం ప్రదర్శిస్తుంటారు. వీరి బయటకు కనిపించని పుకార్లు పుట్టించే కేటగిరీలో ఉంటారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని తమ వైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. వీరి నెగిటివిటీ మన మనసును అలజడికి గురి చేస్తుంది. ఏకాగ్రతను దెబ్బతింటుంది. వీరి డ్రామా అంచుని దాటిన తర్వాతే మనకు స్పష్టమైన ఆలోచనలు, మెంటల్ పీస్ లభిస్తాయి.  

విమర్శ మంచిదే. కానీ అది సరిదిద్దే ఉద్దేశంతో ఉండాలి. అయితే కొందరు మాత్రం ఎప్పుడూ లోపాలనే చూస్తారు. మీ చేసిందేదీ సరైంది అనిపించదు. వారు సొల్యూషన్ చెప్పరు. ప్రోత్సాహం ఇవ్వరు. కేవలం విమర్శలతో మనల్ని తక్కువ చేస్తారు. ఇలాంటి నెగిటివిటీ మనలో  పర్ఫెక్షన్  ఒత్తిడిని పెంచి, స్వీయ అనుమానాన్ని పెంచుతుంది. వీరికి దూరంగా ఉంటే మన ఆత్మవిశ్వాసం తిరిగి పెరుగుతుంది. చిన్న విజయాల్లో కూడా ఆనందం కనబడుతుంది.  

చివరిగా చెప్పాల్సింది:  ఈలోకం అంతా స్వార్థం. ఎవరి స్వార్థం వారు చూసుకోవాలి. ఎవరిపై ఎక్కువ ప్రేమ, నమ్మకం, ఆశ పెట్టుకోకూడదు. జీవితంలో మనల్ని ఎవరైతే ఎక్కువగా నమ్మి మన సుఖాల్లో కంటే కష్టాల్లో తోడుగా నిలుస్తారో అలాంటి వ్యక్తులను అస్సలు మిస్ చేసుకోకూడదు. కానీ లోపల అంతా విషాన్ని నింపుకుని నీ మెప్పు కోసం నీతో కల్లబొల్లి మాటలు చెప్పేవారిని మాత్రం మీ దరిదాపుల్లోకి రానివ్వకూడదు. అలాంటి వ్యక్తులు జీవితంలో ఎంతో మంది తారాసపడుతుంటారు. అలాంటి వారి నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలంటే స్వార్థంగా ఆలోచించడంలో తప్పులేదు. మనం నిజాయితీగా ఉంటే.. అది ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది. 

