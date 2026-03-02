English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Public Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!

Public Holiday Tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు శుభవార్త.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే.. ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ..!


School Holiday 
స్కూల్ పిల్లలకు మరో శుభ వార్త వచ్చింది. రేపు మంగళవారం పండుగ సందర్భంగా దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించారు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయనున్నారు.
హోలీ అనేది రంగుల పండుగగా దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. చిన్నా, పెద్దా అందరూ కలిసి ఈ పండుగను ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. అందుకే ఈ రోజు ప్రభుత్వ సెలవుగా ప్రకటించడం జరిగింది. విద్యార్థులు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పండుగను సంతోషంగా గడపడానికి ఈ సెలవు ఉపయోగపడుతుంది.  

ఇక అస్సాం మరియు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో పరిస్థితి మరింత ప్రత్యేకంగా ఉంది. అక్కడ హోలికా దహన్ వేడుకల కారణంగా ఇప్పటికే ఒక రోజు ముందే సెలవు ప్రకటించారు. ఆదివారం కూడా సాధారణ సెలవు ఉండటంతో ఆ రాష్ట్రాల ప్రజలకు వరుసగా మూడు రోజులపాటు హాలిడే లభించింది. ఆదివారం, సోమవారం, మంగళవారం ఇలా మూడు రోజులు విశ్రాంతి దొరికింది.

మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఆదివారం సాధారణ సెలవు కాగా, సోమవారం పని దినంగా కొనసాగింది. అయితే రేపు మంగళవారం హోలీ పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా పబ్లిక్ హాలిడే ఉండనుంది. దీంతో విద్యార్థులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

పండుగల సమయంలో ఇలాంటి సెలవులు రావడం పిల్లలకు చాలా ఇష్టం. హోలీ రోజు రంగులతో ఆడుకోవడం, స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా గడపడం, తీపి పదార్థాలు తినడం వంటి ఆనందాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ఈ సందర్భంగా తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలతో కలిసి సమయం గడపవచ్చు.  

ప్రభుత్వం పండుగల ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ సెలవులను ప్రకటించింది. ప్రజలు శాంతి, సౌహార్దంతో పండుగను జరుపుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. రంగులతో ఆడుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలని కూడా కోరారు.  

మొత్తానికి, రేపటి పబ్లిక్ హాలిడే వార్త స్కూల్ పిల్లలకు నిజంగా శుభవార్తగా మారింది. పండుగ ఆనందంతో పాటు సెలవు రావడంతో చిన్నారులు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.

Public Holiday Tomorrow School Holiday Tomorrow India Holi Public Holiday 2026 Government Holiday Order

