Public holiday tomorrow: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపు పబ్లిక్ హాలిడే..!

School Holiday : డిసెంబర్, జనవరి నెలలో వరసగా స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు వస్తూ ఉంటాయి. డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా అలానే జనవరి నెలలో సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా.. దాదాపుగా 10 నుంచి 15 రోజులపాటు స్కూల్ పిల్లలకు సెలవులు రానున్నాయి. ఈ క్రమంలో రేపు కూడా పబ్లిక్ హాలిడే రావడంతో పిల్లల్లో మరింత పండగ వాతావరణం నెలకొంది..
డిసెంబర్ నెలలో కొద్ది రోజులలో.. క్రిస్మస్ రానుంది. క్రిస్మస్ కి దాదాపు రెండు నుంచి మూడు రోజుల పాటు సెలవులు ఉండనున్నాయి. మరోపక్క.. వచ్చేనెల జనవరి సంక్రాంతికి స్కూల్ పిల్లలకు ఏకంగా 10 రోజులపాటు సెలవలు రానున్నాయి.
ఈ క్రమంలో రేపు శనివారం.. అనగా డిసెంబర్ 6 కూడా పిల్లలకు పబ్లిక్ హాలిడే రావడంతో ఆనంద సమ్మేళనంలో ఉన్నారు. మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ 6న, శనివారం..మహాపరినిర్వాణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సెలవు ప్రకటించింది. ఈ రోజు డా. బి.ఆర్. అంబేద్కర్ వారణమై 69 ఏళ్ల మరణ వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తు చేస్తుంది.
ఈ సెలవు ముంబైలోని అన్ని ప్రభుత్వ.. అర్ధ ప్రభుత్వ కార్యాలయాల ఉద్యోగులకు వర్తిస్తుంది. దీంతో డిసెంబర్ 6 తేదీన.. మహారాష్ట్ర మొత్తం కూడా పబ్లిక్ హాలిడే ఉండనుంది.
మరోపక్క చెన్నై, పాండిచ్చేరి, ఆంధ్రప్రదేశ్.. ఈ ప్రాంతాలలో వర్షాల కారణంగా నిన్న మొన్నటి వరకు సెలవులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాలలో శనివారం సెలవు ఇచ్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు.
మిగతా రాష్ట్రాలలో అంబేద్కర్ వర్ధంతి సందర్భంగా సెలవు ఆప్షనల్ సెలవుల్లో ఉండవచ్చు. కాబట్టి ఈ సెలవు పూర్తిగా.. స్కూల్ యజమాన్యం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది.