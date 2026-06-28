/Public Holiday Tomorrow: రేపు స్కూల్స్, ఆఫీసులకు సెలవు.. వరుసగా రెండు రోజులు విద్యాసంస్థలు బంద్..ఎక్కడంటే!

Public Holiday Tomorrow: జూన్ 29, సోమవారం సందర్భంగా పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో సంత్ గురు కబీర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వ సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కళాశాలలు, అనేక విద్యాసంస్థలు మూసివేయబడతాయి.
ఇప్పటికే జూన్ 28 ఆదివారం కావడంతో సాధారణ వారాంతపు సెలవు ఉంది. దాంతో ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వరుసగా రెండు రోజుల సెలవులు లభిస్తున్నాయి. ఈ విరామాన్ని కుటుంబ సభ్యులతో గడపడానికి, వ్యక్తిగత పనులు పూర్తి చేసుకోవడానికి చాలామంది ఉపయోగించుకోనున్నారు.
సంత్ గురు కబీర్ భారతదేశంలో గొప్ప సంత్, కవి, సామాజిక సంస్కర్తగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన మానవత్వం, సమానత్వం, సోదరభావం గురించి బోధించారు. కుల, మత భేదాలకు అతీతంగా అందరూ ఒకటేనని ఆయన తన సందేశాల ద్వారా తెలియజేశారు. ప్రతి సంవత్సరం ఆయన జయంతిని ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు.
ఈ సందర్భంగా పంజాబ్, హర్యానా, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలతో పాటు ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థలు కూడా పనిచేయవు. కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు, కళాశాలలు కూడా స్థానిక నిర్ణయాల ప్రకారం సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే ప్రైవేట్ సంస్థలు తమ యాజమాన్యం నిర్ణయం ప్రకారం పనిచేయవచ్చు.
ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనులు ఉన్నవారు మంగళవారం వెళ్లేలా ముందుగానే ప్రణాళిక చేసుకోవడం మంచిది. అలాగే విద్యార్థులు కూడా సెలవు తేదీలను గమనించి తమ చదువు, పరీక్షల షెడ్యూల్ను సరిచేసుకోవాలి.
మొత్తంగా చూస్తే ఆదివారం, సోమవారం వరుసగా రెండు రోజుల సెలవులు రావడంతో ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్రజలకు చిన్న విరామం లభించనుంది. సంత్ గురు కబీర్ జయంతి సందర్భంగా జరిగే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక ప్రార్థనలు, సాంస్కృతిక వేడుకల్లో కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.