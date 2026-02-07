PNB Bank Jobs 2026: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని బ్రాంచుల్లో ఖాళీగా ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 5 వేల 138 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది.
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని బ్రాంచుల్లో ఖాళీగా ఉన్న గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ పోస్టుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థుల నుంచి దరఖాస్తులు కోరుతూ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ నోటిఫికేషన్ కింద మొత్తం 5,138 ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది. అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ విధానంలో ఫిబ్రవరి 8, 2026వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
రాష్ట్రాల వారీగా ఖాళీల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. తెలంగాణ-69, ఆంధ్రప్రదేశ్-56, తమిళనాడు-121, కర్ణాటక-64, కేరళ-83, ఒడిశా-142, పాండిచ్చేరి-2. ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థులు ఏదైనా గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి ఏదైనా డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణత పొంది ఉండాలి.
అభ్యర్థుల వయోపరిమితి 20 నుంచి 28 ఏళ్ల వరకు ఉండాలి. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్ధులకు ఐదేళ్లు, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు మూడేళ్ల వరకు వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది. ఈ అర్హతలు కలిగిన వారు ఆన్లైన్ విధానంలో ఫిబ్రవరి 24, 2026వ తేదీలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
దరఖాస్తు ఫీజు కింద జనరల్, ఓబీసీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ.800 వరకు పీడబ్ల్యూబీడీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ట్రాన్స్ జెండర్ అభ్యర్థులు రూ.200 చొప్పున చెల్లించవల్సి ఉంటుంది.
ఆన్లైన్ రాత పరీక్ష, లోకల్ లాంగ్వేజ్ టెస్ట్, డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆధారంగా తుది ఎంపిక ఉంటుంది. ఎంపికైన వారికి నెలకు రూ. 12,300 నుంచి రూ.15,000 వరకు స్టైపెండ్ చెల్లిస్తారు.