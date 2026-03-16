Punjab National Bank: పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ. 2,00,000 ఎఫ్డీ తెరిస్తే 10ఏళ్ల తర్వాత మీకు ఎంత వడ్డీ వస్తుంది.. లెక్కలివే..!!

Punjab National Bank: చాలా మంది కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును సురక్షిత మార్గాల్లో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అందుకే దేశంలో ఇప్పటికీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లు అత్యంత సురక్షితమైన పెట్టుబడి మార్గాల్లో ఒకటిగా ఉన్నాయి. ఎలాంటి ప్రమాదం లేకుండా స్థిరమైన రాబడి కోరుకునేవారు ఈ పెట్టుబడిని ఎక్కువగా ఎంచుకుంటారు. బ్యాంకుల్లో డిపాజిట్ చేసిన డబ్బు భద్రంగా ఉండటంతోపాటు..నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత వడ్డీతో కలిసి పెద్ద మొత్తంలో పెరుగుతుంది.
ఈ నేపథ్యంలో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ తన కస్టమర్ల కోసం దీర్ఘకాలిక ఫిక్డ్స్ డిపాజిట్ స్కీములపై ఆకర్షణీయమైన వడ్డీ రేట్లను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తు అవసరాలు, పిల్లల చదువు, పెళ్లిళ్లు, లేదంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత భద్రత కోసం దీర్ఘకాలిక ఎఫ్డీలను పెట్టుబడిదారులు ఎంచుకుంటున్నారు.
పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో కస్టమర్లు 7 రోజుల నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు వివిధ కాలపరిమితుల్లో ఎఫ్డీలను ప్రారంభించవచ్చు. ఈ పథకాలపై వడ్డీ రేట్లు సుమారు 3 శాతం నుంచి గరిష్టంగా 7.40 శాతం వరకు ఉంటాయి. అయితే దీర్ఘకాలికంగా డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలనుకునే వారికి 10 సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీ పథకం ఎక్కువగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. దీనిలో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ విధానం ఉండటం వల్ల వడ్డీపై వడ్డీ లభించి పెట్టుబడి మొత్తం వేగంగా పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణకు.. ఒక సాధారణ పెట్టుబడిదారు అంటే 60 సంవత్సరాల లోపు వయస్సు కలిగిన వ్యక్తి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో రూ. 2,00,000 ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే, బ్యాంక్ వార్షికంగా సుమారు 6 శాతం వడ్డీని అందిస్తుంది. ఈ వడ్డీ రేటుతో 10 సంవత్సరాల పాటు డిపాజిట్ కొనసాగితే మొత్తం వడ్డీ సుమారు రూ. 1,62,804 వరకు చేరుతుంది. అంటే మెచ్యూరిటీ సమయానికి పెట్టుబడి మొత్తం రూ. 3,62,804గా మారుతుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, 10 సంవత్సరాల కాలంలో పెట్టుబడిదారుడు తన అసలు డిపాజిట్పై దాదాపు 81 శాతం వరకు అదనపు రాబడిని వడ్డీ రూపంలో పొందగలుగుతాడు.
ఇక సీనియర్ సిటిజన్లకు బ్యాంక్ మరింత ప్రయోజనం కల్పిస్తోంది. 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారికి సీనియర్ సిటిజన్ కేటగిరీ కింద ఎక్కువ వడ్డీ రేటు అందించబడుతుంది. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకులో 10 సంవత్సరాల FDపై సీనియర్ సిటిజన్లకు సుమారు 6.80 శాతం వడ్డీ లభిస్తుంది. అదే రూ. 2,00,000 పెట్టుబడిపై ఈ వడ్డీ రేటుతో లెక్కిస్తే, 10 సంవత్సరాల తర్వాత వడ్డీ సుమారు రూ.1,92,526 వరకు పెరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో మెచ్యూరిటీ సమయానికి మొత్తం రూ. 3,92,526 వరకు పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే రూ. 2 లక్షల పెట్టుబడి దాదాపు రూ. 4 లక్షలకు చేరుతుంది.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో 444 రోజుల వంటి ప్రత్యేక FD పథకాలపై కొంచెం ఎక్కువ వడ్డీ రేట్లు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, చాలా మంది ఆర్థిక నిపుణులు దీర్ఘకాలిక FDలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీని ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే ఒకసారి ఎక్కువ వడ్డీ రేటుతో FD ప్రారంభిస్తే ఆ రేటును మొత్తం కాలపరిమితి పాటు స్థిరంగా పొందవచ్చు. భవిష్యత్తులో బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లు తగ్గించినా, ఇప్పటికే ప్రారంభించిన FDపై మాత్రం అదే అధిక వడ్డీ కొనసాగుతుంది. అందువల్ల దీర్ఘకాలిక FDలు భద్రతతో పాటు స్థిరమైన రాబడిని అందించే పెట్టుబడి మార్గంగా భావించవచ్చు.