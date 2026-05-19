Punjabi Singer Inder Kaur Murder: సినీ ఇండస్ట్రీలో షాకింగ్.. లేడీ సింగర్ ఇందర్ కౌర్ కిడ్నాప్, దారుణ హత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?..

Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 19, 2026, 04:22 PM IST|Updated: May 19, 2026, 04:28 PM IST

Inder kaur murder in Ludhiana: పంజాబ్ లేడీ సింగర్ ఇందర్ కౌర్ ను తుపాకీతో బెదిరించి మే 13న  ఇటీవల కిడ్నాప్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఆమె ఆచూకి లభించలేదు. లేడీ సింగర్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
 

ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కొంత మందిఫెక్ ప్రొఫైల్స్ పెట్టుకుని ఎదుటి వారిని మోసం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా పెళ్లై, పిల్లలున్న కూడా ఇతరుల్ని ట్రాప్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంత మంది సెలబ్రీటీల్ని టార్గెట్ చేసుకుని మోసాలకు తెరతీశారు. తాజాగా.. పంజాబ్ కు చెందిన లేడీ సింగర్  ఇందర్ కౌర్ ఈ వేధింపుల ట్రాప్ లో చిక్కుకుంది.  

పంజాబ్ ఇండస్ట్రీలో ఇందర్ కౌర్ ను యశీందర్ కౌర్ గా కూడా పిలుస్తారు.  ఆమె సింగర్ గా అనేక ప్రొగ్రామ్ లను ఇస్తారు. అంతే కాకుండా  సోషల్ మీడియాలో కూడా యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఈ క్రమంలో లేడీ సింగర్ ఇందర్ కౌర్ కు సోషల్ మీడియాలో కెనడాకు చెందిన సుఖ్విందర్ సింగ్ తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు చాలా క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యారు.  

 ఇటీవల సుఖ్విందర్ సింగ్ కు ఆల్రేడి పెళ్లయ్యిందని, పిల్లలున్నారని ఇందర్ కౌర్ కు తెలిసింది. అప్పటి నుంచి ఆమె అతడ్ని దూరం పెట్టింది. ఈ క్రమంలో అతను మే 13న పంజాబ్ కు వచ్చి ఇంట్లో నుంచి సరుకులు తీసుకొని రావడంకు బైటకు వచ్చింది. ఇంతలో  ఒక కారులో సుఖ్విందర్ సింగ్ వచ్చి ఆమెను కిడ్నాప్ చేశాడు . అక్కడి వారు చెప్పడంతో వెంటనే ఇందర్ కౌర్ కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.  

ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఇందర్ కౌర్ సోదరుడు జతిందర్ సింగ్ సైతం తన సోదరిని సుఖ్విందర్ సింగ్ వేధించేవాడని ఫిర్యాదు చేశారు. ఇంతలో ఇందర్ కౌర్ డెడ్ బాడీ  లూధియానా జిల్లా నీలోన్ పరిధిలోని సిర్హింద్ కాలువలో బైటపడింది. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

పోలీసులు డెడ్ బాడీని చూసి లేడి సింగర్ సుఖ్వీందర్ సింగ్ గా గుర్తించారు. ఆ తర్వాత డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. పెళ్లి ప్రతిపాదనకు నో చెప్పడంతోనే ఆమెను కత్తితో పొడిచి చంపేశాడని ఇందర్ కౌర్ సోదరుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాడు.  అంతే కాకుండా.. నేపాల్ మీదుగా పంజాబ్ చేరుకుని తన సోదరిని హత్య చేసి మరల కెనడా పారిపోయి ఉంటానని చెప్పాడు.  

ఈ  క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఫెమస్ లేడీ సింగర్ ఇందర్ కౌర్ కిడ్నాప్, హత్య మాత్రం ఇండస్ట్రీని తీవ్ర షాకింగ్ కు గురిచేసింది. ఆమె అభిమానులు కూడా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.  

