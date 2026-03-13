English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Puri Jagannadh Daughter: డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కూతుర్ని చూశారా? అంతలోనే ఎంత మారిపోయింది భయ్యా!

Puri Jagannadh Daughter Photos: టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన కూతురు పవిత్ర గుర్తుందా? బుజ్జిగాడు సినిమాలో హీరోయిన్ చైల్డ్ క్యారెక్టర్‌ చేసిన పిల్ల.. ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా?
టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన కూతురు పవిత్ర గుర్తుందా? బుజ్జిగాడు సినిమాలో హీరోయిన్ చైల్డ్ క్యారెక్టర్‌ చేసిన పిల్ల.. ఇప్పుడెలా ఉందో తెలుసా?

టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఆయన తెరకెక్కించిన సినిమాలు, హీరో ఎలివేషన్స్ ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్ మదిలో చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. ఎన్నో మాస్ సినిమాలు రూపొందించి తెలుగు బాక్సాఫీసును షేక్ చేశాడు దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్. ఇంతటి హిస్టరీ ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్..ఇప్పుడు సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.  

డైరెక్టర్ పూరీజగన్నాథ్‌, లావణ్య దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లల సంతానం. మొదటగా కొడుకు ఆకాష్ పూరి తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమే. ఆయన చైల్డ్ క్యారెక్టర్స్ నుంచి ఇప్పుడు హీరోగా ఎదిగాడు. అయితే పూరీ జగన్నాథ్‌కు ఓ కూతురు కూడా ఉంది. ఆమె పేరు పవిత్ర. ఈమె ప్రభాస్ - పూరీ కాంబోలో రూపొందిన 'బుజ్జిగాడు' సినిమాలో చైల్డ్ క్యారెక్టర్‌గా మెరిసింది. అయితే ఆ తర్వాత మరే సినిమాల్లో పవిత్ర కనిపించలేదు.  

అయితే చాలా రోజుల తర్వాత డైరెక్టర్ పూరీ జగన్నాథ్ కూతురి ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. సినిమాలకు దూరమైన పవిత్ర సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌ గా ఉంటున్నారు. సినిమాలో అంత చిన్నగా ఉన్న పాప అంతలోనే ఎంతో పెద్ద అయ్యిందని పూరీ జగన్నాథ్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. 

అయితే పూరీ పవిత్ర భవిష్యత్తులో సినిమాల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ లేదని ఆయన ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. పవిత్రకు సినిమాలపై అంతగా ఆసక్తి లేదని వారు చెబుతున్నారు. అయితే ఆకాష్ పూరి మాత్రం హీరోగా కొనసాగుతాడని చెబుతున్నారు.

పూరీ జగన్నాథ్ ప్రస్తుతం తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ సేతుపతితో ఓ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇందులో సంయుక్త మేనన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండగా.. టబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు ఛార్మి, పూరీ జగన్నాథ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని సమాచారం. 

Director Puri jagannath Puri Jagannath Daughter Photos Director Puri Jagannath news Director Puri Jagannath movies Director Puri Jagannath films Puri Jagannath Daughter Pavithra Director Puri Jagannath latest

