Puri Jagannadh: మార్కుల కోసం పిల్లలను పిచ్చివాళ్లలా మారుస్తున్నారా… దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ మాటలు వైరల్!

Written ByVishnupriyaUpdated byVishnupriya
Published: May 23, 2026, 03:56 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:56 PM IST

Puri Jagannadh: ప్రముఖ దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్ తన సినిమాలతో మాత్రమే కాదు, యూట్యూబ్‌లో చేసే “మ్యూజింగ్స్” వీడియోలతో కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సమాజం, జీవితం, యువత గురించి ఆయన చెప్పే మాటలు చాలామందిని ఆలోచింపజేస్తుంటాయి. తాజాగా విడుదలైన మ్యూజింగ్స్ వీడియోలో ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థపై పూరి జగన్నాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 

NEET pressure

విద్యా వ్యవస్థ

ప్రస్తుతం పాఠశాలలు పిల్లలకు మార్కులు, పరీక్షలు, పోటీలు మాత్రమే నేర్పిస్తున్నాయని ఆయన అన్నారు. కానీ ఇవి నిజ జీవితంలో ఉపయోగపడేలా లేవని చెప్పారు. “ఇప్పటి విద్యా వ్యవస్థ పిల్లలకు జ్ఞానం ఇస్తోంది కానీ మానసికంగా బలమైన మనుషులుగా తయారు చేయడం లేదు” అని పూరి వ్యాఖ్యానించారు.  

marks and exams

మార్కుల ఒత్తిడి

దేశానికి మంచి వ్యక్తిత్వం, క్రమశిక్షణ, బాధ్యత, భావోద్వేగ నియంత్రణ ఉన్న యువత అవసరమని ఆయన అన్నారు. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకు ఇంటి పనులు, శుభ్రత, సమయపాలన, నిజాయితీ వంటి విషయాలు నేర్పాలని సూచించారు. అలాగే పాఠశాలల్లో వంటలు, క్రీడలు, వ్యాయామం, జీవన నైపుణ్యాలు తప్పనిసరి చేయాలని అభిప్రాయపడ్డారు.  

student pressure

విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు

మొబైల్ ఫోన్ వ్యసనం గురించి కూడా పూరి మాట్లాడారు. విద్యార్థులు ఇంటర్నెట్‌ను ఎలా సరిగ్గా ఉపయోగించాలో పాఠశాలల్లో నేర్పించాలని అన్నారు. స్క్రీన్‌కు బానిస కాకుండా డిజిటల్ క్రమశిక్షణ అవసరమని చెప్పారు. అలాగే భావోద్వేగ ఆరోగ్యం కూడా చాలా ముఖ్యమని పూరి పేర్కొన్నారు. కోప నియంత్రణ, ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడం, సమయ నిర్వహణ, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు వంటి విషయాలు కూడా విద్యలో భాగం కావాలని చెప్పారు. ప్రతి విద్యార్థి కనీసం మూడు భాషలు నేర్చుకోవాలని సూచించారు.  

education system

నీట్ పరీక్షలు

భారతదేశంలో విద్యార్థుల ఆత్మహత్యల గురించి మాట్లాడినప్పుడు పూరి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. పరీక్షల ఒత్తిడి, తల్లిదండ్రుల అంచనాలు, భయం, డిప్రెషన్ కారణంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని అన్నారు. “కలెక్టర్ కాలేదని జీవితమే అయిపోయినట్టు కాదు” అంటూ తల్లిదండ్రులకు సందేశం ఇచ్చారు.  

Puri Jagannadh viral video

పూరి కామెంట్స్

పరీక్షల్లో ఫెయిల్ అయిన వారు కూడా ఇప్పుడు మంచి స్థాయిలో ఉన్నారని చెప్పారు. మార్కుల కోసం చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలను ఒత్తిడిలో ఉంచడం మంచిది కాదని అన్నారు. చివరగా “విద్య ముఖ్యమే కానీ విలువలు, సంస్కారం ఇంకా ముఖ్యమైనవి” అంటూ తన ప్రసంగాన్ని ముగించారు.

