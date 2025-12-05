Putin Vs Trump Vs PM Modi Salary: ఈ ముగ్గురూ టాప్ తోపులు.. వీరిలో జీతం ఎవరికి ఎక్కువ? గూస్ బంప్స్ గ్యారెంటీ..!!

Putin Vs Trump Vs PM Modi Salary: రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత పర్యటన వేళ..ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన నాయకుల జీతాల గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఇంట్రెస్ట్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అందులోనూ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే నాయకులు ప్రపంచంలోనే టాప్ తోపులు. అందులో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఉన్నారు. ఇంతకీ వీరి జీతం ఎంత? వారి ఆదాయం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రెండు రోజుల భారత పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రపంచంలోని అత్యంత శక్తివంతమైన నాయకుల వార్షిక జీతాల గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే వీరి జీతం ఎలా ఉంటుంది. మనం అనుకుంటున్న సంపాదిస్తారా. విలాసవంతమైన జీవనశైలి, అపారశక్తి, భారీ జీతాలు.. వీటి వెనకున్న నిజం తెలుసుకుంటే మీరు షాక్ అవుతారు. ఈ సందర్భంలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ వార్షిక ఆదాయాలను సమీక్షిస్తే చాలా వ్యత్యాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, ప్రపంచంలో అగ్రగామి సైనిక శక్తి కలిగిన దేశాన్ని పాలిస్తున్నప్పటికీ, అధికారిక జీతం మాత్రం అంత పెద్దగా లేదు. రష్యన్ ప్రభుత్వ రికార్డుల ప్రకారం, ఆయన వార్షిక ప్రాథమిక జీతం సుమారు $140,000మాత్రమే. అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 1.16 కోట్లు తీసుకుంటున్నారు. అయితే, ఆయనకు ప్రభుత్వ వసతి, 24x7 భద్రత, ప్రభుత్వ విమానం, ప్రయాణ సౌకర్యాలు, ప్రత్యేక హక్కులు వంటి అనేక ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తున్నాయి, వీటిని విలువ పరంగా ఆయన జీతం కంటే ఎంతో ఎక్కువగా పరిగణిస్తారు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, అధికారికంగా ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జీతం పొందే అధ్యక్షుడుగా నిలుస్తారు. ఆయనకు ఏటా $400,000 (సుమారు ₹3.3 కోట్లు) ప్రాథమిక జీతం లభిస్తుంది. అదనంగా గృహ నిర్వహణ, ప్రయాణ, వినోదం కోసం ప్రత్యేక భత్యాలు కూడా ఉంటాయి. ఈ మొత్తం కలిపి, ఆయన వార్షిక ఆదాయం సుమారు $569,000కి చేరుతుంది.
భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ జీతం ఈ రెండు నేతలతో పోలిస్తే తక్కువగా ఉంటుంది. ఆయనకు నెలవారీగా సుమారు రూ. 1.66 లక్షల ఆదాయం లభిస్తుంది. సంవత్సరానికి సుమారు రూ.20 లక్షలు. ఇందులో ఆయన వ్యక్తిగతంగా తీసుకునే జీతం కేవలం రూ. 50,000 మాత్రమే. మిగతా మొత్తం ప్రధాన మంత్రి సహాయ నిధికి విరాళంగా వెళ్తుంది. ప్రభుత్వ ఖర్చులో SPG భద్రత, నివాసం, సిబ్బంది, దేశీయ, విదేశీ ప్రయాణం వంటి అన్ని సౌకర్యాలు అందిస్తాయి. ఇది ఆయన అధికారిక జీతం తక్కువగా ఉన్నా, అవసరమైన అన్ని భద్రతా, జీవన సౌకర్యాలను అందిస్తుంది.
ప్రపంచ స్థాయి ప్రభావం కలిగిన నాయకులకు జీతం ఎక్కువగా ఉండదు. వారి వాస్తవ జీవితంలో పుతిన్, ట్రంప్, మోదీ మధ్య జీతంలో తేడాలు చూస్తూనే స్పష్టం అవుతోంది. అంతేకాదు అదనపు ప్రభుత్వ సౌకర్యాల ద్వారా వీరి జీతాలు ఎంతో తేలిపోతాయి.