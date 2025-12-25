English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Moto X70 Air Pro: కనివిని ఎరగని డిజైన్‌తో మోటరోలా మంచి కొత్త మొబైల్.. లీకైన ఫీచర్స్ వివరాలు ఇవే..

Moto X70 Air Pro Launch Date: అతి త్వరలోనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లోకి మోటరోలా కంపెనీ అద్భుతమైన మొబైల్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇది మోటో X70 ఎయిర్ ప్రో పేరుతో లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ అద్భుతమైన ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది.

Moto X70 Air Pro Launch Date In India: మోటోరోలా నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్ అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అత్యంత ప్రీమియం ఫీచర్లతో మోటోరోలా కంపెనీ మోటో X70 ఎయిర్ ప్రో స్మార్ట్ ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని వివరాలను కంపెనీ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్‌ఫార్మ్‌ ద్వారా పోస్ట్లను కూడా పెట్టింది. ఇటీవల అక్టోబర్ నెలలో మోటో X70 ఎయిర్ చైనాలో విడుదలైంది. త్వరలో విడుదల కాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్ దీనికి భిన్నంగా అద్భుతమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
 
ఈ మోటో X70 ఎయిర్ ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్ పరంగా చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది పెద్ద డిస్ప్లేతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్పెషల్ టీచర్స్ ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే, మోటరోలా కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ లాంచింగ్ డేట్ మాత్రం ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. కానీ ఇది మాత్రం అతి త్వరలోనే విడుదల కాబోయే అవకాశాలున్నాయి.   

మోటో X70 ఎయిర్ ప్రో స్మార్ట్ ఫోన్‌పై మోటోరోలా కంపెనీ సోషల్ మీడియాలో పోస్టర్లు విడుదల చేసిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ మొబైల్  లాంచింగ్ తేదీని త్వరలోనే వెల్లడించబోతున్నట్లు, ఇది కొన్ని రకాల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు ఇందులో పేర్కొన్నారు. అంతేకాకుండా ఇందులో టియాంక్సీ పర్సనల్ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ ఏజెంట్ (AI) ఫీచర్స్ కూడా లభిస్తాయి..  

ఇక చైనా మార్కెట్‌లో విడుదలైన Moto X70 Air స్మార్ట్ ఫోన్‌కి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది అక్టోబర్ నెలలో విడుదలైనట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా గతంలో మోటర్ ఎలా విడుదల చేసిన మొబైల్స్ కంటే చాలా ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లను కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఇది చాలా తక్కువ బరువుతో అందుబాటులోకి వచ్చినట్లు అక్కడి వార్తా కథనాలు చెబుతున్నాయి.   

ఇక ఈ స్మార్ట్ ఫోన్‌కు సంబంధించిన ప్రాసెసర్ వివరాల్లోకి వెళితే.. మోటరోలా కంపెనీ దీనిని ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SoC ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేసే వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు సమాచారం. ఇది వివిధ కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లాంచ్ అయింది.  

Moto X70 Air స్మార్ట్ ఫోన్ అద్భుతమైన బ్యాటరీతో విడుదలైంది. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 4800mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ 68W అవుట్‌పుట్‌తో ఛార్జ్ కెపాసిటీతో లాంచ్ అయింది. ఇక ఈ మొబైల్ 6.67-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా వెనక భాగంలో AI సిస్టమ్‌తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరాలను కూడా కలిగి ఉన్నట్లు సమాచారం.

