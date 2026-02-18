English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!

Quinoa vs Brown Rice: ఆరోగ్యానికి క్వినోవా మంచిదా..బ్రౌన్ రైస్ మంచిదా!

Best Rice For Health 
మన శరీర ఆరోగ్యంలో పేగుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. జీర్ణక్రియ సరిగ్గా జరిగితేనే శరీరం బాగా పనిచేస్తుంది. అందుకే మనం తినే ఆహారంలో ధాన్యాల ఎంపిక చాలా అవసరం. ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మంది “క్వినోవా” మరియు “బ్రౌన్ రైస్” మధ్య ఏది మంచిదని ఆలోచిస్తున్నారు. రెండూ ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలే. కానీ పేగుల ఆరోగ్యానికి ఏది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందో చూద్దాం.
1 /5

ముందుగా క్వినోవా గురించి తెలుసుకుందాం. క్వినోవాలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక కప్పు వండిన క్వినోవా తింటే శరీరానికి మంచి ఫైబర్ అందుతుంది. ఈ ఫైబర్ వల్ల మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. పేగులు సరిగా పనిచేస్తాయి. అలాగే క్వినోవా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇది పూర్తి ప్రోటీన్ కలిగిన ఆహారం. అంటే శరీరానికి అవసరమైన అన్ని అమినో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి. జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా జరిగేలా చేసి ఎక్కువ సేపు ఆకలి లేకుండా చేస్తుంది.

2 /5

క్వినోవాను వండే ముందు నీటిలో బాగా కడగాలి. అలా చేస్తే కొంతమందికి వచ్చే కడుపు నొప్పి సమస్యలు ఉండవు. కూరగాయలతో కలిసి తింటే ఇంకా మంచిది. 

3 /5

ఇప్పుడు బ్రౌన్ రైస్ విషయానికి వస్తే, ఇది కూడా పేగులకు చాలా మంచిది. బ్రౌన్ రైస్‌లో తొక్క తీసేయరు కాబట్టి ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మల విసర్జన సులభంగా జరగడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే బ్రౌన్ రైస్‌లో “రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్” అనే పదార్థం ఉంటుంది. ఇది పేగుల్లో ఉన్న మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఆహారంగా పనిచేస్తుంది. ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, బ్రౌన్ రైస్ వండి చల్లారిన తర్వాత తింటే రెసిస్టెంట్ స్టార్చ్ ఇంకా పెరుగుతుంది. మళ్లీ వేడి చేసినా ఈ లాభం తగ్గదు.

4 /5

అయితే ఏది బెస్ట్ అని అడిగితే, ఒక్కటే సమాధానం లేదు. క్వినోవా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఇస్తుంది, బ్రౌన్ రైస్ కూడా మంచి జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది. రెండు మారుస్తూ తింటే పేగులకు ఇంకా మేలు. రోజూ ఒకటే తినకుండా, రకరకాల ధాన్యాలు తినడం ఉత్తమం.

5 /5

పేగుల ఆరోగ్యానికి క్వినోవా, బ్రౌన్ రైస్ రెండూ మంచివే. మనకు నచ్చింది, సులభంగా దొరికింది, జీర్ణక్రియకు సరిపోయేదాన్ని ఎంచుకుని తినడమే అసలు ముఖ్యమైన విషయం.

Quinoa vs Brown Rice Best Grain for Gut Health Quinoa Benefits for Digestion Brown Rice Gut Health High Fiber Foods for Gut Whole Grains for Digestion Quinoa Fiber Content Brown Rice Resistant Starch

Next Gallery

AP Govt: ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త… ఇల్లు కట్టుకోవడానికి రూ.2.5 లక్షల సహాయం!