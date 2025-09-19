Star Hero Weight Loss: స్టార్ హీరో వెయిట్ లాస్ రహస్యం.. 21 రోజుల్లో 10 కేజీలు..

Star Hero Weight Loss Secret : పాన్-ఇండియా.. ప్రియమైన నటుడు ఆర్. మాధవన్ తన అద్భుతమైన నటనతో .. అభిమానులను ఎప్పుడూ ఆకత్తుకుంటూ ఉంటారు. 2022లో Rocketry: The Nambi Effect సినిమాలో శాస్త్రవేత్త నంబి ..నారాయణన్ పాత్రలో ఆయన అద్భుతమైన ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఆ పాత్ర కోసం కొంత బరువు పెంచాల్సి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు, 21 రోజుల్లోనే 10 కేజీలు తగ్గారు..
మాధవన్ తన డైట్ ప్లాన్లో.. ముఖ్యంగా ఆహారాన్ని 45–60 సార్లు నెమ్మదిగా నములుతూ తినాలి. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో.. ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది అని తెలిపాడు మాధవన్.
ఇది మాధవన్ ఫాలో చేసిన మరో ముఖ్యమైన పద్ధతి. ఆయన ప్రతిరోజు రాత్రిపూట భోజనాన్ని.. సాయంత్రం 6:45కి మాత్రమే తీసుకున్నారు. అంతేకాదు వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా తీసుకునేవారు.
మాధవన్ తన రోజువారీ జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు సైతం చేసారు. ఉదయాన్నే ఎక్కువసేపు నడవడం ద్వారా శరీరం యాక్టివ్గా ఉంటుంది అని ఆయన తెలిపారు.
అంతేకాకుండా రోజు ఎక్కువ నీళ్లు తాగేవారు. కనీసం 9 గంటలకు నిద్ర పోయేవారు. సెల్ ఫోన్ ని.. పడుకోవడానికి కనీసం 1.5 గంటలు ముందే ఆపడం కూడా ఆయన రహస్యంలో భాగం అని చెప్పకొచ్చారు.
ఇలా 21 రోజుల వెయిట్ లాస్ పద్ధతితో మాధవన్ ఫిట్నెస్ను అందుకున్నారు. ఆయన మైండ్ఫుల్ ఈటింగ్, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్.. వ్యాయామం కలిపి ఫలితాన్ని సాధించారు.