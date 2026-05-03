R Madhavan Diet Secret: 55లో కూడా యూత్ లుక్… మాధవన్ హెల్త్ సీక్రెట్స్.. ఆ వెజ్ టేస్టీ అన్నం వల్లే ఎప్పుడు యవ్వనం!

R Madhavan Diet Secret:55 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఫిట్గా, ఎనర్జీతో కనిపించే నటుడు మాధవన్ జీవనశైలి ఇప్పుడు చాలా మందికి ప్రేరణగా మారింది. అతను ఎలాంటి కఠినమైన డైట్లు లేదా ఎక్కువ వ్యాయామాలపై ఆధారపడకుండా, చాలా సింపుల్గా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా అతను పూర్తిగా శాకాహార జీవనశైలిని అనుసరిస్తాడు.
మాధవన్ ఆహారంలో ఎక్కువగా ఇంట్లో తయారుచేసిన పదార్థాలే ఉంటాయి. అతని ఇంటి తోటలో పెంచిన కూరగాయలతోనే ఎక్కువగా వంటలు చేసుకుంటాడు. ప్రాసెస్ చేసిన ఫుడ్ లేదా బయట ఆహారం తీసుకోవడం అతను తగ్గిస్తాడు. ఈ విధంగా సహజమైన ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని అతను చెబుతున్నాడు.
మాధవన్కు ఇష్టమైన ఆహారాల్లో ఒకటి పెరుగు అన్నం. ఇది సాదా వంటకమే అయినా, ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు చాలా ఉంటాయి. పెరుగు లో కాల్షియం, విటమిన్లు, ప్రోటీన్ వంటి పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది జీర్ణక్రియకు కూడా చాలా మంచిది. వేసవిలో శరీరాన్ని చల్లగా ఉంచడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.
ఇంకో ముఖ్యమైన వంటకం “సోల్ కంజి”. ఇది పులిసిన అన్నంతో తయారు చేసే ఒక సంప్రదాయ ఆహారం. ఇందులో ఉల్లిపాయలు, మిర్చి, పెరుగు కలిపి తింటారు. ఈ వంటకం శరీరంలో వేడిని తగ్గిస్తుంది. వేసవిలో దీన్ని తీసుకుంటే శరీరం చల్లగా ఉంటుంది మరియు పొట్ట నిండిన భావన కలుగుతుంది.
మాధవన్ ఫిట్నెస్ సీక్రెట్ కేవలం ఆహారంలో మాత్రమే కాదు. అతను ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ పాటిస్తాడు. అంటే రోజులో ఒక నిర్దిష్ట సమయం వరకు మాత్రమే తినడం. సాయంత్రం త్వరగా భోజనం పూర్తి చేస్తాడు. అలాగే ఆహారం నెమ్మదిగా నమిలి తినడం, రోజంతా నీరు ఎక్కువగా తాగడం వంటి అలవాట్లు పాటిస్తాడు.
అతని రోజువారీ జీవితంలో ఉదయం నడక కూడా ముఖ్యమైన భాగం. ప్రతిరోజూ ఉదయం నడకకు వెళ్తాడు. రాత్రి సమయంలో మంచి నిద్ర తీసుకోవడాన్ని కూడా అతను చాలా ప్రాధాన్యంగా చూస్తాడు. నిద్రకు ముందు మొబైల్ లేదా స్క్రీన్ చూడకుండా ఉండటం కూడా అతని అలవాటు.
మాధవన్ జీవన విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. “క్లీన్ ఫుడ్ తినాలి, సింపుల్గా జీవించాలి” అనే సూత్రాన్ని అతను పాటిస్తాడు. ఇది శరీరాన్ని సహజంగా ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుందని అతను నమ్ముతున్నాడు.